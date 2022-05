Brasil Câncer de ovário mata 7 em cada 10 mulheres no Brasil, alerta Inca

6 de maio de 2022

O grande problema dessa doença é a questão anatômica e como ela se manifesta no começo. Foto: Reprodução O grande problema dessa doença é a questão anatômica e como ela se manifesta no começo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O câncer de ovário é uma doença que acomete mais de seis mil mulheres todos anos no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Desse número, 7 em cada 10 pacientes morrem em decorrência da doença.

No domingo, 8 de maio, é estipulado o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Ovário para que mulheres observem os sinais e sintomas da doença, e façam exames de rotina – estabelecendo um diagnóstico precoce.

O grande problema dessa doença é a questão anatômica e como ela se manifesta no começo. A pessoa pode não ter sintoma nenhum. Quando os sintomas do câncer de ovário surgem, os principais sintomas são: dor e inchaço na região abdominal principalmente no baixo-ventre; náuseas; perda de apetite; sensação de prisão de ventre ou até mesmo um desbalanço intestinal com diarreia e fadiga.

De acordo com o Inca, o câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero.

Causas e diagnóstico

As principais causas do câncer de ovário podem estar associadas a diversos fatores como a idade, ele acomete mais as mulheres acima dos 50 anos, com menopausa tardia, aumentando chances de terem o câncer de ovário.

Outros fatores como mutações genéticas como o BRCA1 e BRCA2, histórico familiar, e excesso de gordura corporal.

O diagnóstico pode ser feito nas consultas de rotina. As mulheres, se apresentarem qualquer um desses critérios devem ficar mais atentas e informar ao médico.

Segundo o Inca, o diagnóstico precoce desse tipo de câncer é possível em apenas parte dos casos, pois a maioria só apresenta sinais e sintomas em fases mais avançadas da doença.

Em relação ao tratamento, a abordagem pode ser variada. Normalmente, cirurgia de remoção do tumor e quimioterapia são usadas para tratar o câncer de ovário.

