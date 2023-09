Saúde Câncer em jovens: por que os casos em pessoas com menos de 50 anos cresceram quase 80%?

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Os pesquisadores acrescentam a influência de melhorias na detecção precoce e no refinamento das técnicas de diagnóstico. Foto: Freepik

Existem muitas razões pelas quais uma célula humana pode enlouquecer e começar a se multiplicar incontrolavelmente até gerar um tumor maligno. Fumar, por exemplo, causa mutações que podem levar a célula a se reproduzir sem restrições. O álcool, a exposição excessiva ao sol ou simplesmente o acaso também podem favorecer esses erros na replicação celular.

A idade sempre foi, no entanto, a variável mais importante: quanto mais velho você for, maior será o risco de esses erros ocorrerem porque as células se degradam, os mecanismos de controle são perdidos e o sistema de defesa se deteriora. No entanto, algo tem vindo mudar na propagação tradicional da doença: a idade continua a ser um fator determinante, mas cada vez há mais casos entre adultos jovens e as causas não são claras.

Um estudo publicado recentemente na revista BMJ Oncology estima que a incidência global de tumores entre aqueles com menos de 50 anos de idade aumentou 79% nas últimas três décadas. Embora a interpretação dos dados exija cautela pelas diferenças entre regiões – quanto mais desenvolvido o país, maior a incidência de câncer de início precoce -, pela utilização de diferentes fontes de informação e pela probabilidade de subnotificação nos países em desenvolvimento, os especialistas apontam os hábitos de vida pouco saudáveis, a má alimentação, o sedentarismo, a poluição, o consumo excessivo de antibióticos ou os fatores reprodutivos, entre outros, como os responsáveis pelo crescimento do câncer de início precoce. Eles também não descartam a possibilidade de que outros fatores, ainda desconhecidos, estejam mediando essa reviravolta no roteiro.

Os pesquisadores consultados, por exemplo, também acrescentam a influência de melhorias na detecção precoce e no refinamento das técnicas de diagnóstico. César Rodríguez, presidente da Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM), destacou em entrevista anterior ao El País que estes fenômenos nunca são explicados por uma única causa e que, além do impacto do estilo de vida ocidental, também “o diagnóstico precoce, às vezes, está relacionado a melhores técnicas de diagnóstico.” A mamografia digital atual, por exemplo, tem mais precisão do que as feitas há 30 anos, exemplifica o oncologista:

“Quanto mais você refinar seus métodos de diagnóstico e a capacidade de realizar estudos que encontrem um tumor, provavelmente você os diagnosticará mais cedo”, explica.

Todas aqueles fatores habituais nas consultas, como o tabagismo ou uma alimentação pouco saudável, que também estão por trás de doenças cardiovasculares ou metabólicas, têm aumentado nas últimas décadas e podem estar a cobrar o seu preço, consideram os especialistas.

Ana Fernández Montes, membro do Conselho de Administração da Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM) e oncologista do Complexo Hospitalar Universitário de Ourense, aconselha prestar atenção ao expossoma (medida cumulativa de influências ambientais e respostas biológicas associadas). Ou seja, todas as exposições ambientais – dieta, estilo de vida, microbioma, obesidade, ambiente, entre outras – com as quais um ser humano entra em contato ao longo da sua vida.

Uma investigação publicada na Nature Reviews Clinical Oncology levanta a hipótese de que, embora as razões para o aumento do câncer de início precoce não sejam “completamente claras, provavelmente estão relacionadas com alterações na exposição a fatores de risco nas fases iniciais da doença” e/ou no início da idade adulta a partir de meados do século XX. Ainda assim, admitem: “Os efeitos específicos das exposições individuais permanecem em grande parte desconhecidos”.

