Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Maria Gabriela Silva Lacerda, 21 anos, venceu a disputa. Foto: Reprodução/YouTube Maria Gabriela Silva Lacerda, 21 anos, venceu a disputa. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Gabriela Lacerda, representante do Piauí, foi coroada Miss Universe Brasil 2025 na noite desta quinta-feira (13). Com 24 anos, a nova miss superou outras 23 candidatas na disputa e garantiu a vaga brasileira no Miss Universe, que acontece em novembro deste ano. Esse é o segundo título do Piauí no principal concurso de beleza do Brasil, o primeiro foi com Monalysa Alcântara, em 2017.

A cerimônia, realizada em Barueri, na Grande São Paulo, teve transmissão ao vivo pelo YouTube e contou com a presença do público, que acompanhou de perto a eleição da sucessora de Luana Cavalcante, Miss Brasil 2024.

Nesta edição, a competição contou com a participação de misses de 24 Estados, com exceção do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima. As candidatas estiveram confinadas desde o dia 8 de fevereiro, passando por diversas etapas de avaliação antes da grande final.

