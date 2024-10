Porto Alegre Candidata Maria do Rosário vota em escola na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao lado da vice, Tamyres Filgueira, Maria do Rosário (E) votou na Zona Leste da Capital gaúcha Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa Ao lado da vice, Tamyres Filgueira, Maria do Rosário votou na Zona Leste da Capital. (Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa) Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), votaram na manhã deste domingo (27). A petista foi a primeira a exercer o voto, por volta das 9h30min, no Colégio Murialdo, localizado na Zona Leste da Capital gaúcha. Melo votou cerca de uma hora e meia depois, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, na Zona Sul.

No primeiro turno, Melo registrou 49,72% dos votos, próximo da maioria absoluta, enquanto Maria do Rosário obteve 26,28%. Com a segunda fase da eleição, o clima é de expectativa para ambos os candidatos, que agora dependem da mobilização de eleitores indecisos ou que se abstiveram na primeira etapa do pleito.

A abstenção é um ponto crítico no processo eleitoral gaúcho, uma vez que Porto Alegre registrou um índice de 31,51% no primeiro turno, o maior entre as capitais brasileiras.

Além da Capital, outras quatro cidades gaúchas – Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria – também realizam o segundo turno, representando um universo de mais de 2 milhões de eleitores no Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/candidata-maria-do-rosario-vota-em-escola-do-bairro-sao-jose-na-zona-leste-de-porto-alegre/

Candidata Maria do Rosário vota em escola na Zona Leste de Porto Alegre

2024-10-27