Brasil Candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal avança sobre o bolsonarismo

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Apesar dos perfis parecidos, ainda é Bolsonaro que mantém a liderança da ultradireita e poder político. (Foto: Reprodução/Blog Marçal)

Marçal ainda não representa ameaça a Bolsonaro e é cedo para falar em “marçalismo”. No entanto, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, avança sobre o bolsonarismo e abala diretamente a campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Entretanto, não pode ser visto, por ora, como uma ameaça ao próprio Jair Bolsonaro (PL), na visão de especialistas. A lavação de roupa suja entre eles, nos últimos dias, ratifica a tese. “É Marçal quem depende de Bolsonaro e não o contrário. É ele quem faz questão de permanecer identificado ao ex-presidente. Ele apela ao pedir o dinheiro, de forma retórica. Depois diz ficar satisfeito em ‘manter o nós’”, observa o cientista político Leandro Gabiati.

“Não dá para saber ainda se há o surgimento de um marçalismo”, afirma Rodrigo Prando, cientista político e professor de sociologia da Universidade Mackenzie.

“Todos os ‘ismos’ – lulismo, bolsonarismo, marçalismo – trazem à tona a ideia de um líder não raro populista, de caráter messiânico, e salvacionista. Só que agora hipertrofiado e turbinado pelos algoritmos das redes”, diz Rodrigo Prando.

Apesar dos perfis parecidos, ainda é Bolsonaro que mantém a liderança da ultradireita e poder político. Ele tem mandatos de deputado e presidencial no currículo, está em um partido grande e participa da articulação de alianças. A manutenção dessa força depende diretamente do tamanho de sua reação a Marçal.

Prós e contras

Por estar numa sigla pequena, Marçal consegue radicalizar mais no discurso. “Mas também rompe possíveis alianças com outros partidos, ainda que fosse eleito”, diz Paulo Niccoli Ramirez, professor de sociologia. Mesmo assim, ressalta: “Marçal confunde e abala o espectro da ultradireita no País”.

Saiba mais

A disputa pela Prefeitura de São Paulo na eleição de outubro tornou-se um dilema antes improvável para Jair Bolsonaro e seu grupo político. Enquanto o ex-presidente declarou formalmente apoio ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), um nome tem dominado os comentários de seus seguidores nas redes sociais: Pablo Marçal, o candidato do PRTB.

“Sou Bolsonaro e estou com Marçal”, escreveram dezenas de eleitores do ex-presidente.

Os comentários de certa forma ilustram o que as últimas pesquisas de intenção de voto na capital paulista têm mostrado, a contragosto da família Bolsonaro.

O empresário e influenciador Pablo Marçal tem contas populares nas redes sociais, um meio que ele, assim como outros candidatos, usa para se comunicar com eleitores e tentar alcançar uma base cada vez maior. As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo e da BBC.

