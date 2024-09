Política Candidato mais rico do País subiu ao palco com Bolsonaro no 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

João Pinheiro gosta de postar fotos exibindo jatinhos e carros luxuosos que não constam em sua declaração de bens. (Foto: Divulgação)

O empresário João Pinheiro (PRTB), considerado o candidato mais rico do País nas eleições de 2024, participou do ato de Sete de Setembro organizado por lideranças bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no último sábado. Em uma postagem no Instagram, ele apareceu em cima do trio elétrico principal, logo atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Aliado do pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), também presente na manifestação, Pinheiro ganhou destaque após declarar para a Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 2,8 bilhões ao registrar sua candidatura de à prefeitura de Marília (SP).

Em imagens postadas em seu perfil pessoal no Instagram, João Pinheiro aparece próximo a Bolsonaro e ao deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Em outras fotos, ele posa ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e mostra a multidão de apoiadores do ex-presidente de cima do trio.

Na legenda de uma das publicações, ele é descrito como “o único representante de Marília a participar do evento ao lado de Bolsonaro, reforçando seu apoio e alinhamento político com o ex-presidente”. Já em outra publicação, na qual também aparecem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o pastor Silas Malafaia, Pinheiro se refere ao presidente como “mito”. Ricardo Nunes, prefeito e candidato à reeleição com o apoio do PL na capital, ficou de fora da postagem.

Filiado ao PRTB, partido de Pablo Marçal, João Pinheiro tem repetido em suas redes sociais o gesto de “M”, símbolo da campanha do ex-coach pela prefeitura de São Paulo. Ele também coleciona registros de encontros com outros expoentes bolsonaristas, como os deputados Ricardo Salles (PL-SP) e Mario Frias (PL-SP).

Fortuna

O empresário é considerado o candidato a prefeito mais rico desta eleição, de acordo com dados disponibilizados no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o início desta semana. A maioria dos seus bens declarados corresponde a 95% em cotas de capital da empresa Sugar Brazil, especializada na comercialização de commodities, da qual ele é proprietário. A companhia presta assessoria para transações de compra e venda de açúcar, etanol, soja, milho e minérios.

João Pinheiro gosta de postar fotos exibindo jatinhos e carros luxuosos que não constam em sua declaração de bens. Ele contou que não os declarou porque, embora goste muito deles, fica por pouco tempo com esses itens. Acrescentou que faz muitas trocas ao longo do ano e que muitos deles são permutas através de sua empresa.

Ao TSE, o empresário também declarou R$ 1 milhão em cotas da empresa de agropecuária Das Marias Agropecuária, voltada para a criação de gado e produção de leite. Além disso, Pinheiro informou ter R$ 300 mil acumulados em uma caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal.

