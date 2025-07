Rio Grande do Sul Cânion Fortaleza: inquérito sobre a morte de menina no Rio Grande do Sul deve ser concluído em 30 dias

Investigação prossegue coletando provas para o esclarecimento dos fatos Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros Investigação prossegue coletando provas para o esclarecimento dos fatos Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deve finalizar em 30 dias o inquérito sobre a morte da menina que caiu do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. A delegada Fernanda Aranha, à frente do caso, disse que a investigação “prossegue na coleta de provas para o completo esclarecimento dos fatos”.

Além disso, a polícia está ouvindo testemunhas e coletando informações sobre as normas de segurança do parque. Também são aguardados resultados de laudos periciais.

O caso aconteceu no dia 10 de julho. De acordo com a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul, Bianca Bernardom Zanella, de 11 anos, passeava no local acompanhada dos pais e dos irmãos. Em determinado momento, ela correu em direção ao penhasco, onde caiu de uma altura de cerca de 70 metros. A criança teria TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O resgate aconteceu cerca de 10 horas após a queda. Os bombeiros acessaram o local onde estava o corpo por meio de rapel. Segundo o laudo de necropsia, a causa da morte foi politraumatismo. Já o laudo da perícia feita no local do acidente deve ficar pronto em cerca de um mês.

