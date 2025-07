Grêmio Com desfalques no ataque, Grêmio aposta em André Henrique no jogo contra o Alianza Lima pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Contratado desde de 2023 o André Henrique deve conseguir mais uma oportunidade rara no ataque do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Contratado desde de 2023 o André Henrique vai conseguir mais uma oportunidade rara no ataque do Grêmio. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima, no Peru, nesta quarta-feira (16), às 21h30min, André Henrique terá uma oportunidade rara e valiosa como titular do Grêmio.

Com o desconforto no tornozelo de Braithwaite — que já está na fase final do processo de recuperação — e a saída por empréstimo do atacante uruguaio Matías Arezo, o setor ofensivo gremista se viu desfalcado e com opções reduzidas.

Restou a André Henrique, jovem atacante que vinha atuando com frequência moderada, a chance de liderar o ataque da equipe tricolor em um confronto decisivo no torneio continental.

Oportunidade que não chega por acaso. No último domingo (13), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo na goleada sofrida por 4 a 1, foi André quem balançou as redes e garantiu o único gol gremista na partida. Um lampejo que pode indicar um bom momento técnico e justificar sua escalação.

Contratado em abril de 2023, André Henrique ainda busca afirmação com a camisa do Grêmio. Até aqui, soma 53 jogos pela equipe principal, com 1.334 minutos em campo, oito gols marcados e três assistências.

Isso significa que, em média, o atacante precisa de 166 minutos para marcar um gol e de 121 minutos para estar diretamente envolvido em uma jogada de gol. Os números são promissores, especialmente considerando que suas aparições como titular foram escassas — essa será apenas a sexta vez que começa jogando, e a segunda vez nesta temporada.

No entanto, o cenário não promete ser tranquilo por muito tempo. Em breve, André voltará a ter concorrência pesada. Braithwaite, artilheiro da temporada e referência no ataque tricolor, tem previsão de retorno já para o jogo do próximo sábado (19), contra o Vasco, às 17h30min, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, a disputa por minutos em campo se intensificará.

A saída de Arezo também abriu espaço para movimentações nos bastidores. A direção gremista está ativa no mercado em busca de um novo nome para reforçar o setor ofensivo, especialmente um centroavante que possa oferecer profundidade e rotatividade ao elenco.

Enquanto o substituto não chega, outra alternativa já está em pauta: Jardiel, jovem atacante oriundo das categorias de base, está em vias de ser incorporado ao grupo principal. A promessa tem despertado atenção interna e pode ser mais uma opção no ataque tricolor.

André Henrique, portanto, vive um momento crucial. Entre a chance de mostrar seu valor num torneio internacional e a iminência da volta dos concorrentes, cada minuto em campo será determinante para seu futuro no clube. A torcida estará de olho, e a expectativa é que ele aproveite essa vitrine para mostrar personalidade, técnica e faro de gol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/com-desfalques-no-ataque-gremio-aposta-em-andre-henrique-no-jogo-contra-o-alianza-lima-pela-sul-americana/

Com desfalques no ataque, Grêmio aposta em André Henrique no jogo contra o Alianza Lima pela Sul-Americana

2025-07-16