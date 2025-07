Inter Inter vê retorno de um jogador importante e se prepara para enfrentar o Ceará no Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Com a volta do Bernabei nos treinamentos, Roger precisar decidir quem joga no meio campo Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com a volta do Bernabei nos treinamentos, o Roger precisar decidir quem joga no meio campo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Para a partida contra o Ceará no Beira-Rio, no domingo (20), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter contará com um retorno importantíssimo — e o mais aguardado pela torcida colorada.

Bernabei participou das atividades na segunda-feira (14) e na terça-feira (15), e volta a estar disponível. Mostrou estar totalmente recuperado da lesão muscular na coxa esquerda sofrida contra o Bahia, ainda na fase de grupos da Libertadores.

Durante sua ausência, o Inter utilizou Victor Gabriel na lateral esquerda e, em seguida, deslocou Bruno Aguirre, lateral-direito colorado, para a posição — mesmo com Ramon disponível no banco de reservas.

O técnico Roger avisou que a fase do camisa 2 não é boa e que ele precisará de tempo para se recuperar tecnicamente antes de voltar a ter oportunidades. “Apesar de sempre interessado em nos ajudar, [Ramon] não passa por um bom momento técnico. A gente está trabalhando para recuperá-lo. Não largamos a mão de ninguém”, afirmou o treinador.

O treino de terça-feira contou com um circuito físico no gramado, com ênfase na força e resistência do elenco. Depois, em espaço reduzido, foram realizados trabalhos técnicos. Para finalizar, os jogadores participaram de exercícios voltados à posse de bola.

Com isso, a dúvida sobre a lateral esquerda foi solucionada. Porém, o Inter enfrenta agora um dilema no meio-campo. Após cumprir suspensão, Ronaldo deve retornar à equipe e assumir a vaga de primeiro volante com a camisa 16. Já o camisa 10 tem sua titularidade garantida. Resta, portanto, uma indefinição na segunda função do meio: Roger Machado ainda decide entre Bruno Henrique e Thiago Maia para ocupar essa posição.

Antes de enfrentar a equipe nordestina, o Inter terá mais quatro treinos. O adversário colorado, o Ceará, enfrentará o Corinthians na noite desta quarta-feira (16), em Fortaleza.

