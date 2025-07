Acontece Uniodonto RS reforça intercooperação entre cooperativas em reunião de Planejamento Estratégico

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

A atividade foi conduzida pelo consultor Gerson Silva, especialista em marketing e negócios com ampla atuação no setor da saúde Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Dirigentes, cooperados e executivos das cooperativas Uniodonto da Fronteira Oeste, Porto Alegre, Passo Fundo, Rio Grande Litoral, Vale dos Sinos e Vale do Taquari – Rio Pardo reuniram-se no último sábado (12), em Porto Alegre, para a Reunião de Planejamento Estratégico do Sistema Uniodonto RS. O encontro teve como foco o fortalecimento da intercooperação entre as unidades e a construção de estratégias conjuntas para o crescimento sustentável do cooperativismo odontológico no estado.

A atividade foi conduzida pelo consultor Gerson Silva, especialista em marketing e negócios com ampla atuação no setor da saúde. Durante o encontro, foram debatidos temas centrais para o futuro da marca, como a proposta de valor da Uniodonto, o cenário atual do mercado odontológico no Brasil e no Rio Grande do Sul, além dos principais desafios e oportunidades para o setor.

Segundo Irno Augusto Pretto, presidente da Uniodonto Federação RS, a iniciativa foi fundamental para unir forças entre as cooperativas e alinhar objetivos estratégicos. “O encontro foi essencial para reforçar a intercooperação no Sistema Uniodonto RS e debater estratégias para o fortalecimento da marca e a conquista de novos clientes no Rio Grande do Sul”, destacou.

A reunião também serviu como preparação para a 33ª Convenção Nacional Uniodonto, que será realizada de 20 a 22 de agosto, em Campinas (SP), reunindo representantes de todo o país em torno de temas estratégicos para o futuro do cooperativismo odontológico brasileiro.

Sobre a Uniodonto RS

A Uniodonto RS é uma federação composta por cooperativas odontológicas que atuam de forma integrada em diversas regiões do estado na oferta de planos odontológicos para pessoas físicas e jurídicas.

A rede Uniodonto conta com mais de 22 mil dentistas cooperados em todo o Brasil, sendo 1.200 no Rio Grande do Sul, além de clínicas radiológicas e serviços de urgência 24 horas.

Com 50 anos de atuação, somos a maior cooperativa de dentistas do mundo, atendendo mais de 3 milhões de clientes em todo o país.

