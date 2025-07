Acontece Empresa líder global na fabricação de sistemas de tracking solar anuncia entrada no mercado Latino-Americano

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Usina Solar na China Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Enertrack Technology Co., Ltd., líder global na fabricação de sistemas de tracking solar, anuncia sua chegada ao mercado latino-americano, incluindo Brasil e Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Equador. Com uma estratégia focada em inovação, eficiência e tecnologia avançada, a empresa passa a oferecer soluções completas para projetos de energia solar na região.

A Enertrack está comprometida em fornecer aos seus clientes sistemas de suporte fotovoltaico de ciclo de vida completo, que abrangem todas as etapas do projeto — desde o desenvolvimento, design e otimização até a entrega, construção, operação e manutenção.

Seus principais produtos são os trackers inteligentes, de desenvolvimento totalmente próprio e com experiencia dos terrenos difíceis da China e região, como as montanhas e os desertos, e especialmente projetados para terrenos complexos, garantindo qualidade, alta eficiência e baixo custo. Entre suas inovações, destaca-se seu algoritmo inteligente nativo e disruptivo, além de sistemas de inclinação fixa, montagem flexível e montagem no telhado.

A sede da empresa e seu centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estão localizados em Hefei, China, com uma capacidade de produção anual de até 16 GW, garantindo agilidade e escala para atender às demandas globais e regionais.

No Brasil e Chile, a Enertrack conta com escritórios próprios em São Paulo e Santiago, equipe técnica e comercial dedicada, além de uma rede de suporte local e sustentável. Essa estrutura reforça o compromisso da empresa em apoiar o crescimento de projetos de energia renovável na região, promovendo desenvolvimento econômico e benefícios ambientais.

“Estamos entusiasmados em expandir nossos horizontes e contribuir com a transição energética na América Latina, oferecendo soluções inovadoras que unem tecnologia de ponta e sustentabilidade. A Enertrack destaca-se na América Latina pelo seu modelo de atendimento inovador, que combina tecnologia de ponta com uma abordagem centrada no cliente e na sustentabilidade. A empresa busca oferecer soluções completas e personalizadas para o setor energético, facilitando a transição para fontes renováveis e promovendo a eficiência energética”, ressalta Diego Silva, diretor Enertrack Latam.

A empresa continua investindo em inovação e parcerias estratégicas, buscando ampliar sua presença na América Latina e liderar a transição energética com soluções sustentáveis, tecnológicas e integradas. Convidamos você a fazer parte dessa jornada rumo a um futuro energético mais sustentável!

