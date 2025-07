Acontece Sindareia RS propõe à Câmara de Vereadores da capital o desassoreamento do Guaíba

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A entidade propôs extração de sedimentos sem custos para o Rio Grande do Sul. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato das Indústrias de Mineração de Areia do Estado do Rio Grande do Sul (Sindareia) participou de uma discussão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesta segunda-feira (14), sobre a dragagem e o desassoreamento do rio Guaíba. O espaço foi aberto por proposta do vereador Mauro Pinheiro (PP).

A participação do Sindareia no debate demonstra a importância do diálogo entre o setor produtivo e o poder público para a prevenção de cheias no Guaíba. O presidente do Sindareia RS, Laércio Thadeu Pereira da Silva, apresentou a capacidade e o interesse da entidade em promover o serviço de desassoreamento. “O Sindareia pretende fazer o serviço de desassoreamento no rio Guaíba. Vamos realizar essa extração sem custos para o Estado e ainda pagaremos o ICMS. Esse dinheiro poderá ser revertido em saúde, educação e segurança”, destacou.

Conforme Thadeu, o sindicato formalizou o pedido à Câmara de Vereadores da Capital para estar à frente do serviço. “Estamos otimistas e sabemos que temos condições de fazer da melhor forma esse trabalho de extração no Guaíba. Mas o trâmite burocrático é demorado”, enfatizou.

Mercado de atuação

Sindareia atua como um sindicato que representa e defende os interesses das empresas extratoras de areia e cascalho no estado do Rio Grande do Sul. “Em nosso mercado de atuação, o Sindareia atende cerca de 50 empresas e atua em todo o território do Rio Grande do Sul”, detalhou o presidente da entidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sindareia-rs-propoe-desassoreamento-do-guaiba/

Sindareia RS propõe à Câmara de Vereadores da capital o desassoreamento do Guaíba

2025-07-15