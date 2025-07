Acontece 7º Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha reúne mais de 20 líderes femininas em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

O evento contou com a participação de mais de 20 mulheres que ocupam posições estratégicas no empreendedorismo. Foto: Divulgação

A 7ª edição do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) reuniu mais de 120 mulheres no Auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul (UCS) no último dia 9. Com o propósito de fortalecer o protagonismo feminino e fomentar a colaboração entre lideranças públicas e privadas, o evento contou com a participação de mais de 20 mulheres que ocupam posições estratégicas no empreendedorismo, na gestão pública, na tecnologia, na saúde e na inovação.

A abertura oficial foi conduzida pela fundadora e presidente do FMEG, Tânia Cruz Costa, ao lado da secretária da Administração, Tecnologia e Inovação de Caxias do Sul, Grégora Fortuna dos Passos; da vereadora Marisol Santos; da presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, Comandante Nádia Gerhard; e da pró-reitora de Graduação da UCS, Terciane Ângela Luchese. Um momento simbólico de reconhecimento e honra às trajetórias femininas que vêm deixando um legado consistente.

O primeiro painel, “Empreendedorismo Nacional – O legado em movimento”, trouxe à tona o orgulho e os aprendizados de empresárias como Juliana Montalgner (Ximango e Mon Jullí), Ana Carolina Grings (Picadilly) e Aline Eggers Bagatini (Fruki Bebidas). O bate-papo abordou temas como decisões estratégicas, investimento em pessoas e a importância de liderar com propósito, respeitando o legado das empresas familiares.

Na sequência, o painel “Inovação, Sustentabilidade, Tecnologia e Energia” apresentou experiências poderosas de mulheres que comandam grandes instituições, como Nanci Walter (CREA-RS), Daniela Cardeal (Sindienergia, DGE Energia, Amcham) e Agnes Passos (AGAS Mulher). Em comum, o compromisso com a transformação dos processos e com a gestão mais inclusiva e humana.

A tarde seguiu com o painel “Saúde, Bem-Estar e Felicidade – Viver bem e empreender com propósito” com assuntos de extrema importância voltados ao bem-estar e à saúde da mulher empreendedora. A psicóloga e psicanalista Luciana Deretti, autora do livro “Invencível: A felicidade como uma escolha inegociável”, falou sobre como o autoconhecimento e a espiritualidade são fundamentais para empreender com equilíbrio e clareza de propósito.

As falas de Daniela Muniz e Flávia Del Valle também abordaram temas como alimentação consciente, liderança na área da saúde e inovação em educação médica, todas conectadas pela mensagem de crescimento e fortalecimento do potencial feminino.

O último conteúdo do Fórum foi um pitch apresentado por Andréia Dullius, diretora de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Em sua fala, Andréia destacou as principais ações do governo gaúcho no campo da inovação, enfatizando o papel estratégico que o Estado vem desempenhando para fomentar ecossistemas inovadores.

Ela também ressaltou a importância da presença feminina nesse cenário, reforçando a necessidade de ampliar a participação das mulheres nos espaços de liderança e na construção de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos.

Entre as presenças de destaque no Fórum, esteve o Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Guazelli Peruchin, que anunciou investimentos importantes em Caxias do Sul, os quais terão impacto direto na promoção dos direitos das mulheres. O evento também contou com a presença de Lauren Momback Mazzardo, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, que prestigiou a iniciativa.

“Este foi um dia de transformação. O Fórum tem o compromisso de amplificar a voz de mulheres que representam um Brasil mais justo, criativo e colaborativo. Saímos daqui com mais fé, coragem e consciência do nosso valor. A essência do FMEG é essa: conectar, inspirar e investir no protagonismo feminino como agente de mudança”, celebrou Tânia Cruz Costa no encerramento.

O 7º FMEG teve o apoio institucional da Prefeitura de Caxias do Sul e da UCS. Os dois próximos eventos já têm locais e datas para acontecer: Brasília (DF), no dia 4 de setembro, e Gramado (RS), no dia 21 de novembro.

