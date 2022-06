Rio Grande do Sul Canoas abre inscrições para quarta edição do Auxílio Emergencial Canoense nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

As inscrições da quarta edição do Auxílio Emergencial Canoense abrem nesta sexta-feira (1º). O programa surgiu para beneficiar milhares de famílias que perderam sua renda em função da pandemia. Os participantes contam com uma ajuda financeira de R$ 200,00 mensais, auxílio transporte de R$ 96,00, além de curso de qualificação profissional.

O programa, que iniciou em 28 de março de 2021, beneficia, em cada edição, 5 mil canoenses em situação de vulnerabilidade social. As inscrições encerram no dia 15 de julho e podem ser feitas no site da Prefeitura e, presencialmente, nas subprefeituras Sudeste, Sudoeste e Noroeste, além do ginásio do Caic (confira os endereços abaixo). Quem já foi contemplado nas edições anteriores, pode se candidatar novamente. Foram investidos pela prefeitura cerca de R$ 11,4 milhões nas três edições.

Critérios

Além das horas de qualificação profissional e da prestação de serviço para comunidade, o requerente deverá ser cidadão canoense e ter renda per capita menor que meio salário mínimo, além de ser cadastrado no Cadúnico.

O benefício

São R$ 200,00 mensais, garantidos por 3 meses, além de cursos de qualificação profissional a serem realizados de forma online. Deverão ser cursadas, no mínimo, 8h mensais. Para atender às atividades previstas, será disponibilizado um auxílio de R$ 96,00 por mês no cartão TEU.

Sobre o cartão

O valor de R$ 200,00 será pago através de um cartão magnético. Os beneficiários que permaneceram no programa deverão usar os mesmos cartões da primeira edição. Os créditos devem ser utilizados, exclusivamente, para a aquisição de alimentação, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para pets e higiene pessoal. Os estabelecimentos que descumprirem as normas receberão multa.

Inserção no mercado de trabalho

Para receber o benefício, é necessária a realização mensal de 4h de trabalho à comunidade, em escolas, praças, unidades de saúde, entre outros locais, como forma de inserir o canoense no mercado de trabalho.

Quarta edição do Auxílio Emergencial Canoense

Inscrições: de 1º a 15 de julho

Online no site: canoas.rs.gov.br

Presencial nas subprefeituras:

Sudeste – Rua Marechal Rondon, 100, Niterói

Sudoeste – Rua Edgar Fritz Muller, 430, Rio Branco

Noroeste – Rua Candelária, 441, Mathias Velho

Ginásio do Caic – Avenida 17 de Abril, Guajuviras.

