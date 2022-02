Rio Grande do Sul Canoas lança plataforma de atendimento Médico Online

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Expectativa é que os cinco consultórios atendam a cerca de 800 teleconsultas especializadas por mês Foto: Gustavo Garbino/PMC/ Divulgação

A Prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, lançou nesta terça-feira (01) o projeto Médico Online – Consultórios de Telemedicina. O objetivo é de reduzir as filas de espera de consultas especializadas e de exames de eletrocardiograma.

De acordo com a Administração, a implantação do projeto se dará, estrategicamente, em uma Unidade de Saúde de cada região da cidade e na região central. Inicialmente, os usuários poderão ter acesso ao consultório online nas unidades Santa Isabel, Cerne, Nova Niterói, Fátima e Caic. O serviço já está em funcionamento.

A expectativa é que os cinco consultórios atendam a cerca de 800 teleconsultas especializadas por mês, assim como 800 exames de eletrocardiograma, além da emissão de telelaudos e agendamento de consultas de retornos. O custo mensal da operação é de R$ 417.916,65.

As especialidades médicas serão determinadas pela Diretoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal da Saúde. Inicialmente, a prioridade serão os atendimentos de cardiologia.

Conforme pontua o Executivo, em cada uma das unidades de saúde que contarão com o serviço, uma técnica de enfermagem estará atuando presencialmente, em consultório exclusivo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A profissional será responsável por receber o usuário no consultório, aferir os sinais vitais, conectar com o médico especialista via estação de telemedicina, além de executar o eletrocardiograma que será laudado em minutos e entregue ao paciente.

No consultório online, será possível a impressão de laudos, prescrições de medicamentos, exames, além do gerenciamento de todas as necessidades para o atendimento mais humanizado e resolutivo possível.

