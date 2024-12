Porto Alegre Cantor de funk é preso por tentativa de feminicídio da namorada de 16 anos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Foram localizadas na residência deles uma pistola calibre 9 milímetros, uma faca e três porções de maconha Foto: Brigada Militar/Divulgação Foto: Brigada Militar/Divulgação

A BM (Brigada Militar) prendeu um cantor de funk e trap conhecido como Boladin 211, no bairro Chapéu do Sol, no extremo Sul de Porto Alegre. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (25). O jovem de 20 anos é suspeito de tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Uma guarnição do 21º BPM recebeu denúncias sobre um desentendimento de casal na rua Gentil Claudinor de Souza Lopes. A companheira do funkeiro, uma adolescente de 16 anos, contou aos policiais que havia sido agredida por ele com socos e chutes.

A vítima também disse que desferiu golpes de faca no rapaz para se defender, o que provocou ferimentos na perna esquerda do cantor. Foram localizadas na residência deles uma pistola calibre 9 milímetros, uma faca e três porções de maconha.

Os jovens foram transportados ao Hospital da Restinga. Depois do atendimento médico, a dupla foi conduzida para a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde houve o registro da ocorrência. Boladin tem mais de 1,3 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele também é conhecido por parcerias com outros MCs Brasil afora.

