Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

A formação é voltada para jovens de 17 a 22 anos, que já tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do ensino fundamental em escolas públicas Foto: Agência Brasil (Foto: Ag. Brasil) Foto: Agência Brasil

O Instituto PROA promove uma capacitação gratuita. E depois ainda faz o encaminhamento ao emprego para jovens.

A iniciativa chegou ao Rio Grande do Sul em 2021 e já beneficiou 2.258 pessoas, que passaram pelo curso on-line e gratuito do PROA. A formação é voltada para jovens de 17 a 22 anos, que já tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do ensino fundamental em escolas públicas.

Uma nova turma está com inscrições disponíveis com 2 mil vagas para os jovens gaúchos. O prazo para se inscrever vai até 4 de setembro no link: https://www.proa.org.br/. As aulas iniciam no dia 11 de setembro.

Jovens empregados

A canoense Amanda Moreira Bamberg, de 18 anos, passou pela formação e já garantiu seu primeiro emprego. Como jovem aprendiz na Loggi, em Gravataí, ela pode aplicar o que viu durante a formação do PROA. “Com os aprendizados e desenvolvimentos que obtive através do PROA, consegui notar uma grande diferença na minha comunicação dentro do mundo corporativo.

O autoconhecimento também foi algo essencial para mim, pois me tornou mais confiante e decidida”, destaca a jovem. Amanda também está aplicando os ensinamentos em sua vida pessoal.

“Eu pratico diariamente na minha vida os conhecimentos voltados à educação financeira. Eles me ajudam muito a administrar meu dinheiro de forma mais inteligente, para que assim eu possa conquistar meus objetivos”, revela. Agora, ela está poupando para alcançar sua próxima meta: conseguir a carteira de motorista.

Parcerias

“A capacitação do PROA mostra que os sonhos podem se tornar realidade. Estamos muito felizes e orgulhosos com o empenho dos jovens gaúchos. Eles abraçaram as oportunidades de formação e agora estão vencendo as estatísticas e conseguindo o primeiro emprego em empresas que também são parcerias nessa jornada”, destaca Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

No Rio Grande do Sul, o PROA conta com a parceria da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, e da Secretaria Estadual da Educação.

A capacitação

Durante a capacitação de três meses em 100h, os estudantes aprovados no PROA realizam a formação essencial gratuita que inclui aulas de Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação.

Vagas para empregadores

Além das empresas que já apoiam o projeto com a oferta de vagas, empresas interessadas em participar podem se inscrever gratuitamente pelo link https://www.proa.org.br/quero-empregar/, enviando as oportunidades disponíveis ou entrando em contato com a gerente do time de Empregabilidade, Regiane Tofanello Costa, pelo e-mail: regiane.costa@proa.org.br ou pelo telefone (11) 98741-1790.

Mais de 36 mil jovens impactados no Brasil

O Instituto completou 15 anos de atividades em 2022 e já impactou mais de 36 mil jovens. Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro disponibilizam cursos da Plataforma PROA. Em 2023, o PROA também chegou ao Paraná, alcançando toda a Região Sul do País, e Minas Gerais.

O Instituto PROA foi fundado por um grupo de empresários que compartilham o sonho de impulsionar jovens com poucas oportunidades a serem protagonistas de suas carreiras. Nasceu em São Paulo e já está presente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul.

O PROA oferece formações gratuitas para maximizar a chance desse público construir um futuro melhor em todo o país e tem o desejo de concretizar o seu objetivo de capacitar mais de 300 mil jovens nos próximos anos.

Serviço

Plataforma PROA

Processo seletivo para a Plataforma PROA até 4 de setembro de 2023

Início das aulas: 11 de setembro de 2023

Inscrições através do site: https://www.proa.org.br/plataforma-proa/

