Esporte Capão da Canoa recebe oficina de vôlei com o bicampeão mundial Gustavo Endres

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Também serão oferecidas atividades de caminhada e alongamento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste final de semana, a Unimed e o Sesc-RS promovem uma oficina de vôlei com o campeão olímpico e bicampeão mundial Gustavo Endres. A iniciativa acontece no sábado (21), às 17h, e no domingo (22), às 10h, na Arena de Esportes de Capão da Canoa, próxima da cancha de bocha. Além disso, serão oferecidas atividades de caminhada e alongamento.

Desde o início do mês, diversas ações de lazer e bem-estar estão sendo realizadas em praias do litoral gaúcho. As iniciativas gratuitas seguirão ainda por Tramandaí, Torres, Atlântida e Arroio do Sal, e os participantes recebem uma camiseta da atividade.

Confira a programação completa do final de semana:

21/01 – Sábado

9h – Alongamento e caminhada

Local: Letreiro de Capão da Canoa

17h – Oficina de vôlei com o campeão olímpico e bicampeão mundial Gustavo Endres

Local: Arena de Esportes Capão da Canoa Beira-Mar – próxima da cancha de bocha

22/01 – Domingo

9h – Alongamento e caminhada

Local: Letreiro de Capão da Canoa

10h – Oficina de vôlei com o campeão olímpico e bicampeão mundial Gustavo Endres.

Local: Arena de Esportes Capão da Canoa Beira-Mar – próxima da cancha de bocha

Unimed no Litoral Norte e Costa Doce

Além das iniciativas, a Unimed intensificou a sua presença no Litoral Norte e Costa Doce desde o dia 23 de dezembro de 2022. O objetivo é oferecer mais tranquilidade, atendimento médico e serviços relacionados à saúde e bem-estar, com consultas médicas e exames em clínicas e pronto atendimento em hospitais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte