Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Município já gerou mais de R$ 30,7 bilhões somente com as produções no campo nesse período. (Foto: Gcom-MT/Divulgação)

Reconhecida como a capital do agronegócio por uma lei federal, Sorriso, localizada no norte do Estado, é líder da produção agrícola no País há 4 anos. O município já gerou mais de R$ 30,7 bilhões somente com as produções no campo nesse período.

Com um território de 9.346.873 km², Sorriso é o município com a maior área agricultável do mundo: são 827.833 hectares aptos para o cultivo, e que contam com o Aeroporto Regional Adolino Bedin, para o recebimento de insumos e distribuição da produção.

O município ocupa a 111ª posição no ranking entre os 5.570 municípios brasileiros em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Situado às margens da BR-163, o município está entre as dez maiores cidades do estado. Atualmente, Sorriso está na quinta posição.

Segundo dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022 o município gerou cerca de R$ 11,5 bilhões, respondendo por 1,4% do total nacional.

Sorriso também teve o maior valor de produção em soja, com R$ 5,8 bilhões, e milho, com R$ 4,2 bilhões. O município mato-grossense também foi o quinto maior produtor de algodão herbáceo, obtendo R$ 1,3 bilhão, e o quarto maior produtor de feijão, com 46.350 toneladas que geraram R$ 152,5 milhões.

Em 2021, o município gerou 9,9 bilhões, o que representa um aumento de 15,16% no valor da produção se comparado com o ano passado.

Caio Henrique Costa Silva, de 34 anos, é gerente em uma fazenda de Sorriso com 5.771 hectares de plantação. Ele comemora a liderança do município na produção e disse que as fazendas sempre plantam sem saber se vão colher bem no fim da safra, mas que mesmo com as dificuldades, ama trabalhar na área.

“Todos aqui no município plantam por um propósito, para sempre produzir bem. Eu dou o meu melhor no dia a dia e amo o que eu faço. Trabalho pelo amor que tenho pela cultura, então fazemos porque amamos”, disse.

Como tudo começou

A colonização de Sorriso começou na década de 70 por migrantes de todas as regiões do País, mas principalmente, do Sul e Nordeste. Dez anos depois, a pequena agrovila, em pleno sertão mato-grossense, foi elevada a categoria de distrito que antigamente pertencia ao município de Nobres (MT). Em 1982 foi instalada a subprefeitura no Distrito de Sorriso, tendo como subprefeito Genuíno Spenassato.

A emancipação político-administrativa de Sorriso ocorreu em 1986. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou em 13 de maio e elevou o distrito à categoria de município, com uma área de 10.480 km².

Sorriso é formado por três distritos: Boa Esperança, a 140 km da sede, Caravágio, a 60 km da sede, e Primavera, a 40 km da sede. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sorriso possui 110.635 habitantes.

Líderes de produção

Mato Grosso é o primeiro estado no ranking da produção agrícola do Brasil, com Sorriso, Campo Novo do Parecis e Sapezal no topo da lista. Mais de 1/5 do valor de produção agrícola nacional se concentra no estado. A análise foi feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo o IBGE, na produção total, Sorriso é responsável por R$ 11,5 bilhões, seguido de Campo Novo do Parecis, com o 8,2 bilhões e Sapezal com R$ 8 bilhões. Os produtos mais cultivados foram a soja, o milho e a cana-de-açúcar.

A produção de todo o Estado foi de 263,8 milhões de toneladas, em uma área de 90,4 milhões de hectares. Já o valor da produção das lavouras permanentes e temporárias foi de R$ 830,09 bilhões.

