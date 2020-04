Porto Alegre Capital ultrapassa meta de vacinação de idosos contra gripe

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Foram administradas 192,1 mil doses para pessoas acima de 60 anos. Foto: Cesar Lopes/PMPA Foram administradas 192,1 mil doses para pessoas acima de 60 anos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura vacinou 192,1 mil idosos contra a gripe, ultrapassando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para esse público, que é de 191,7 mil pessoas acima de 60 anos, conforme dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) até as 17h desta quinta-feira (16). Os números são parciais e sujeitos à revisão. Com relação a profissionais da saúde, foram administradas 82.738 doses, atingindo 100% desse grupo. Em Porto Alegre, o contingente estimado é de 213 mil para idosos e 82,4 mil para trabalhadores da saúde (295,4 mil pessoas). A meta era vacinar 90% desses totais. Foram vacinadas 274.841 pessoas do público-alvo da primeira fase da campanha, iniciada em 23 de março.

Com o início da segunda fase da campanha, nesta quinta-feira, oito drive-thrus disponibilizados pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) em diferentes regiões da cidade tiveram boa procura por pessoas com doenças crônicas e idosos, registrando movimento constante, com fluxo contínuo. Na avenida Wenceslau Escobar e na região do Centro de Saúde IAPI, diversos carros formaram fila ao longo da manhã para aguardar atendimento, realizado com agilidade pelas equipes. A Unidade de Saúde Modelo registrou períodos de maior movimento durante o dia.

Nesta sexta-feira (17), as vacinas estarão disponíveis em algumas farmácias para Guardas Municipais, Corpo de Bombeiros e fiscais da prefeitura. Integrantes das demais forças de segurança serão vacinados de acordo com o plano de cada corporação, no ambiente de trabalho. Os demais públicos devem procurar uma das unidades de saúde de referência que ainda têm doses. No final da tarde desta quinta, haviam quantitativos na Bom Jesus, Camaquã, IAPI, Lami, Nossa Senhora de Belém, Moab Caldas e Modelo. A alta procura pela vacina pode provocar desabastecimento momentâneo na rede pública e nas farmácias. Para evitar deslocamentos desnecessários, é importante que as pessoas consultem este link disponibilizado pela prefeitura antes de se dirigir aos pontos de vacinação.

Fazem parte do público-alvo da segunda fase pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades como diabetes, doenças respiratórias e cardíacas, hipertensão, entre outras), povos indígenas, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários.

No momento da vacinação, doentes crônicos devem apresentar identidade e documento médico que comprove a comorbidade (pode ser receita médica). Trabalhadores do público-alvo devem apresentar identidade funcional. As forças de segurança e salvamento abrangem pessoas que atuam nas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Polícia e Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e Força Nacional, com a apresentação de identidade funcional no momento da vacinação.

Em Porto Alegre, o contingente estimado pelo Ministério da Saúde é de 192.446 pessoas com comorbidades, 571 indígenas, 1.965 funcionários do sistema prisional, 4.424 da população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa. A meta é vacinar 90% desses totais. Com relação a profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários, o órgão federal ainda não especificou a estimativa populacional.

A terceira e última etapa começa em 9 de maio, com a vacinação de professores, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência. A campanha vai até 22 de maio.

