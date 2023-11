Colunistas Capitão Martim homenageia os 27 anos do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande

Por Flavio Pereira | 10 de novembro de 2023

Deputado Capitão Martim (C), capitão Castagnino (E) e o vice-almirante Fonseca Junior, comandante do 5º Distrito Naval (D) Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa RS Deputado Capitão Martim (C) , Capitão Castagnino (E) e o vice-almirante Fonseca Junior, comandante do 5º Distrito Naval (D). (Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa RS) Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa RS

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os 27 anos de dedicação e serviço à Marinha do Brasil do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) foram destaque na homenagem prestada pela Assembleia Legislativa à instituição. A proposta da homenagem, aprovada pelo legislativo gaúcho, foi apresentada pelo deputado Capitão Martim (Republicanos). A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira (9) no Memorial do Legislativo da Assembleia, contando com a presença de autoridades civis e militares.

O deputado Capitão Martim destacou a importância da distinção: “Esta homenagem demonstra o reconhecimento do Poder Legislativo estadual pelo trabalho realizado pela Marinha do Brasil, em especial pelo Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande em prol da Marinha do Brasil e da sociedade brasileira”.

Em seu discurso, o deputado Capitão Martim enfatizou a importância do Centro de Intendência para a Marinha do Brasil e para a comunidade de Rio Grande, ao destacar os serviços prestados. Martin mencionou a atuação da Marinha que prontamente atendeu seu pedido para auxiliar as vítimas da tragédia que atingiu o Vale do Taquari no mês de setembro.

“Nossa Marinha prontamente se colocou à disposição do povo gaúcho com suas aeronaves para salvamento e resgate dos desabrigados. Foram mais 253 salvamentos aéreos realizados por mais de 12 aeronaves que fizeram a diferença naquele momento”. O deputado destacou os 27 anos do Centro de Intendência em Rio Grande que tem desempenhado um papel fundamental para a Marinha e para a sociedade.

“Essa Organização Militar, com seu trabalho silencioso, é como o sangue que move a Marinha. Através de sua atuação, contribui para a prontidão das forças navais, para o bem-estar do pessoal militar e civil da Marinha e para o desenvolvimento da cidade de Rio Grande. Desejo ao CeIMRG muitos anos de sucesso e de dedicação à Marinha do Brasil e à sociedade”, declarou.

Representantes da Marinha

O capitão Castagnino, diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, agradeceu a honraria em nome de sua tripulação: “Atuamos nos bastidores. Na logística para garantir o perfeito equilíbrio dos serviços navais. Agradeço tão honrosa homenagem”.

O vice-almirante Fonseca Junior, comandante do 5º Distrito Naval, elogiou o trabalho desenvolvido pela Intendência da Marinha em Rio Grande. “De maneira muito profissional e dedicada, fazem um trabalho de apoio logístico para que os meios operativos executem sua missão de salvaguarda de vidas e patrulhamento no litoral da região Sul. Sem a Intendência, nada é possível em uma guerra, pois tudo é logística com exceção do combate.”

O vice-almirante aproveitou para agradecer ao Capitão Martim: “É gratificante ter um representante nesta Assembleia um membro da família naval”.

O Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG)

Criado em setembro de 1996 na cidade de Rio Grande e subordinado ao Comando do 5º Distrito Naval, o outrora denominado Depósito Naval de Rio Grande foi idealizado pela Marinha do Brasil a partir de um modelo de Sistema de Abastecimento, com a finalidade de promover, manter e controlar o provimento do material necessário à manutenção das Forças Navais em condições de plena eficiência de apoio logístico.

Em abril de 2011, após passar por uma reformulação, foi renomeado como Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande e passou a ter como propósito contribuir para a prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sediados ou em trânsito em suas respectivas áreas de responsabilidade, bem como dos estabelecimentos de terra por eles apoiados.

Nesses 27 anos de existência, o CeIMRG ampliou suas atribuições, passando de ser uma Organização Militar voltada a atividades de Abastecimento que direciona seus esforços para a Centralização das Contas de Gestão de Execução Financeira, Obtenção, Pagamento, dentre outras, permitindo que as Organizações Militares Apoiadas possam dedicar mais tempo à execução das suas atividades-fim.

Prestigiaram a cerimônia, além dos representantes da Marinha Brasileira: Vice-Almirante Fonseca Junior, Comandante do 5º Distrito Naval; Capitão de Mar e Guerra Marcio Silva, Relações Institucionais do Comando do 5º Distrito Naval e Capitão de Fragata Castagnino, Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, Wilen Manteli, diretor presidente da Associação das Hidrovias do RS, Paulo Renato Paradeda, presidente da Sociedade Amigos da Marinha e o Coronel Andreuzza, suplente do senador Hamilton Mourão.

