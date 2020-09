Geral Cardeal teria investido 100 milhões de libras esterlinas em imóveis de Londres

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O cardeal Angelo Becciu se diz vítima de uma "situação surreal". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cardeal Angelo Becciu, que renunciou na última semana às suas funções na Igreja Católica em meio a um escândalo financeiro, teria investido cerca de 100 milhões de libras esterlinas (R$ 727 milhões) em imóveis de luxo em Londres (Reino Unido), revelou o jornal britânico Financial Times nesta terça-feira (29).

Segundo documentos obtidos pela publicação, o religioso “investiu fundos do Vaticano em um portfólio de apartamentos de altíssimo nível em Cadogan Square, Knightsbridge, um dos mais caros endereços residenciais em Londres”.

O Financial Times ressalta que os imóveis foram comprados de maneira regular, “não havendo indícios de nenhum ilícito”, mas servem para “colocar ainda mais luz nas atividades da Secretaria de Estado” na capital britânica.

Becciu, que segundo fontes do Vaticano foi “forçado” a renunciar pelo papa Francisco, está no centro de um novo escândalo que abalou a Santa Sé. Investigado desde 2019, o caso analisa o uso do dinheiro do Óbolo de São Pedro, sistema de arrecadação de donativos à Igreja para ajudar os mais necessitados, na compra de imóveis e investimentos sem esse fim. O próprio Pontífice chegou a reconhecer que há suspeita de corrupção.

Desde então, cerca de 10 pessoas foram afastadas de órgãos financeiros da Santa Sé e da Secretaria de Estado do Vaticano por suspeitas de irregularidades. O principal ponto noticiado do escândalo até agora era a compra de um edifício de luxo em Londres, no valor de US$ 200 milhões, em parceria com um fundo de Luxemburgo.

Na época da compra, o cardeal Becciu era o “número 2” da Secretaria de Estado e, segundo uma apuração da revista “L’Espresso”, confiou o caixa do Vaticano ao banqueiro Enrico Crasso, que teria redirecionado o dinheiro da ajuda aos pobres para fundos especulativos em paraísos fiscais.

O religioso, que deixou sua função de prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, negou as acusações e disse que espera que “cedo ou tarde, o Santo Padre perceba que houve um grande equívoco”. Ele afirmou ser vítima de uma “situação surreal”.

A aceitação da renúncia pelo papa Francisco foi comunicada pela Santa Sé na última quinta-feira (24), já de noite, algo raro nos informes do Vaticano, e provocou um terremoto na Igreja Católica.

A nota oficial é lacônica e diz apenas que o “Santo Padre aceitou a renúncia” de Becciu “ao cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e dos direitos relativos ao cardinalato”, mas o prelado italiano está no centro de um inquérito que apura o uso de donativos para pobres na compra de imóveis.

“É um pouco estranha a coisa, me sinto até um pouco atordoado. Até 18h02 de ontem [dia 24], me sentia amigo do Papa, fiel executor do Papa. Depois, o Papa diz que não tem mais confiança em mim porque recebeu dos magistrados um aviso de que eu teria cometido atos de peculato”, afirmou Becciu na última sexta-feira, em coletiva de imprensa. As informações são da agência de notícias Ansa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral