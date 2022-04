Rio Grande do Sul Carga com bebidas avaliada em cerca de 450 mil reais é apreendida em Sarandi

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

As bebidas abasteceriam a região de Itajaí (SC) e estavam escondidas em material reciclável. Foto: PRF/Divulgação As bebidas abasteceriam a região de Itajaí (SC) e estavam escondidas em material reciclável. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (6), na BR-386 em Sarandi, no Norte do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão que transportava cerca de 3 mil garrafas de vinho importadas ilegalmente da Argentina. A ação foi realizada em conjunto com a Brigada Militar e a Receita Estadual.

O policiais identificaram um caminhão Iveco com placas de Santa Catarina que vinha da região de fronteira com a Argentina. No compartimento de carga estavam fardos com papelão para reciclagem.

Ao retirar parte do material, os policiais encontraram diversas caixas de vinhos argentinos envoltas em papelão. A carga foi avaliada em cerca de 450 mil reais e importada ilegalmente.

O condutor e o passageiro, de 26 e 28 anos, ambos catarinenses, foram presos por descaminho. Eles disseram que entregariam a carga para ser distribuída na região de Itajaí (SC),

A ocorrência será encaminhada à polícia judiciária. Os vinhos e o caminhão foram apreendidos.

