Polícia Carga de cigarros avaliada em R$ 2 milhões é apreendida em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (30), 350 mil maços de cigarros paraguaios que eram transportados ilegalmente em uma carreta em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

A carga foi avaliada em R$ 2 milhões. O motorista do veículo, com placas de Chapecó (SC), foi preso em flagrante. O homem, de 51 anos, é morador de Curitiba (PR).

De acordo com o contrabandista, a carreta foi carregada no Mato Grosso do Sul. A carga seria entregue na região de Canguçu.

Na noite de terça-feira (29), a PRF apreendeu 10 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-158, em Panambi, no Noroeste do Estado. A carga estava em uma caminhonete que possuía restrição por apropriação indébita, já que havia sido alugada e não foi devolvida.

Um dos ocupantes do veículo, de 35 anos, cumpria pena em regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica. O outro, de 28 anos, também possui antecedentes criminais. Os dois foram presos. A mercadoria tinha como destino a região de Soledade.

