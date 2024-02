Mundo Carl Weathers, ator dos filmes “Rocky”, morre aos 76 anos

Seu primeiro papel de destaque foi justamente como o boxeador campeão Apollo Creed, em "Rocky, um lutador". Foto: Reprodução Seu primeiro papel de destaque foi justamente como o boxeador campeão Apollo Creed, em "Rocky, um lutador" (1976). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Carl Weathers, ator conhecido por atuações nos filmes de “Rocky” (1976) e na série “The Mandalorian”, morreu aos 76 anos na quinta-feira (1º). A informação foi divulgada pela família nesta sexta-feira (2). “Ele morreu pacificamente”, afirmou a família em um comunicado, sem especificar a causa da morte.

Nascido em 1948 nos Estados Unidos, Weathers foi um jogador de futebol americano antes de começar a atuar. Já em sua carreira de ator, trabalhou em mais de 75 filmes e séries de TV. Seu primeiro papel de destaque foi justamente como o boxeador campeão Apollo Creed, em “Rocky, um lutador” (1976), personagem pelo qual ficaria para sempre conhecido.

“Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado”, seguiu a família.

Ele interpretou o antagonista que depois se torna amigo do herói de Sylvester Stallone nos quatro primeiros filmes da série cinematográfica. O ator também ficou conhecido por atuações em “O Predador” (1987) e em “Um maluco no golfe” (1996). Nos últimos anos, tinha papel fixo no elenco da série “The Mandalorian”, do universo “Star Wars”.

Stallone lamenta

Sylvester Stallone usou o seu Instagram para lamentar a morte do amigo Carl Weathers. “Perdemos uma lenda ontem. Minha vida mudou para sempre para melhor no dia em que conheci Carl Weathers. Descanse no poder e continue dando socos”, escreveu.

Ele ainda compartilhou um vídeo, gravado na quinta, em que aparece abatido, falando que estava abalado demais.

“Hoje é um dia incrivelmente triste para mim. Estou tão abalado que nem consigo te contar. Só estou tentando segurar essa porque Carl Weathers foi uma parte integrante da minha vida, do meu sucesso… Dou-lhe crédito e elogios incríveis, porque quando ele entrou naquela sala e o vi pela primeira vez, vi grandeza, mas não percebi o quão grande ele era”, começou.

“Eu nunca teria conseguido fazer o que fizemos em Rocky sem ele. Ele foi absolutamente brilhante. Sua voz, seu tamanho, seu poder, sua habilidade atlética, mas mais importante ainda, seu coração, sua alma. É uma perda horrível. Ele era mágico e tive muita sorte de fazer parte da vida dele”, terminou.

