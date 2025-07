Política Carla Zambelli diz ser “exilada política” na Itália e agradece apoio do senador Flávio Bolsonaro

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2025

Os perfis oficiais da deputada, de sua mãe, e de seu filho foram retirados do ar após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Os perfis oficiais da deputada, de sua mãe, e de seu filho foram retirados do ar após decisão do ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que vive como “exilada política” na Itália e agradeceu ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ter pedido às autoridades do país europeu que a recebessem. Condenada por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ela deixou o País antes que a sentença pudesse ser cumprida.

“Eu queria dizer que hoje acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a Giorgia Meloni [primeira-ministra da Itália], para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebessem porque sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil”, declarou Zambelli em vídeo publicado, no sábado (26), em seu perfil reserva no Instagram.

Os perfis oficiais da deputada, de sua mãe – Rita Zambelli -, e de seu filho foram retirados do ar após decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A nova conta já acumula mais de 11 mil seguidores e 40 publicações; a primeira postagem foi feita em 13 de junho.

Carla Zambelli está na Itália há quase dois meses, na tentativa de evitar o cumprimento de sua pena no Brasil. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato, acusada de ser mentora intelectual da invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Em tempos sombrios como este, em que sou alvo de uma perseguição política implacável, cada gesto de solidariedade tem um valor imenso”, escreveu a parlamentar.

Na quinta-feira (24), em entrevista ao portal Metrópoles, o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que o governo italiano “abra as portas” para Zambelli.

“Não sei se a Carla vai estar nos ouvindo, mas, se ela estiver na Itália mesmo, quero pedir às autoridades italianas, que abram as portas do governo para essa perseguida política porque ela foi para lá, e mais uma vez, ela sabe que não vai responder a um processo justo e imparcial. Ela já está pré-condenada”, afirmou Flávio Bolsonaro.

Segundo o senador, Zambelli estava “caminhando para o abatedouro” e resolveu “se antecipar e buscar refúgio e asilo político” no país onde ela tem nacionalidade. Flávio Bolsonaro ainda estendeu seu pedido a “qualquer outro perseguido político do Brasil que esteja na Itália”.

“Eu falo também como cidadão italiano, porque eu também sou cidadão italiano. Minha família, Bolsonaro, a origem é da Itália”, concluiu.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

