Política Carla Zambelli se soma a outros dez deputados federais presos nos últimos anos; veja a lista

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A situação de Zambelli junta à de outros deputados federais presos. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após meses foragida, Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália e o governo brasileiro deu início ao processo de extradição. Zambelli, ainda que licenciada da Câmara dos Deputados até outubro, mantém o mandato de parlamentar. A situação, entretanto, não é novidade na política brasileira.

A situação de Zambelli se junta às de outros dez ocupantes do cargo que também foram presos. Fazem parte da lista nomes como do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, Daniel Silveira, Chiquinho Brazão e José Genoino. Confira:

Chiquinho Brazão

Chiquinho Brazão foi preso preventivamente pela PF, em março de 2024, após ser apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. No mês seguinte, a Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão.

Em abril deste ano, a Mesa Diretora declarou a perda de mandato por excesso de faltas. Até então, Brazão era alvo de um processo de cassação de mandato na Câmara dos Deputados. O processo, entretanto, se arrastou por meses sem uma definição.

Daniel Silveira

Deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Daniel Silveira foi preso em flagrante por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) após publicar vídeo com críticas à Corte e defender um novo Ato Institucional nº 5 (AI-5).

Como prevê a Constituição Federal, a prisão foi levada a plenário e a maioria dos deputados votaram para mantê-la. Em 2022, Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e perdeu o mandato de deputado em 2023.

Flordelis

Teve o mandato cassado em agosto de 2021 por 437 votos a favor e 7 contra. À época, a parlamentar já estava afastada do cargo após ser apontada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Poucos dias após a cassação, Flordelis foi presa pela Polícia Civil do Rio.

— Veja outros deputados federais presos:

* João Rodrigues, preso em 2018

* Paulo Maluf, preso em 2017

* Celso Jacob, preso em 2017

* Eduardo Cunha, preso em 2016

* Luiz Argôlo, preso em 2015

* José Genoino, preso em 2013

* Natan Donadon, preso em 2013

A Justiça da Itália decidiu que a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) deverá aguardar o processo de extradição na prisão Rebibbia, em Roma. A Quarta Seção do tribunal romano confirmou a prisão de Zambelli durante a audiência de custódia a que ele foi submetida.

A Corte deverá analisar o pedido de liberdade da deputada licenciada em meados de agosto. Ela foi presa na última terça- feira, 29, após permanecer escondida em um apartamento em Roma, foragida da Justiça brasileira. (Com informações da CNN Brasil e do Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/carla-zambelli-se-soma-a-outros-dez-deputados-presos-nos-ultimos-anos-veja-lista/

Carla Zambelli se soma a outros dez deputados federais presos nos últimos anos; veja a lista

2025-08-02