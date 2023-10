Esporte Carlos Augusto relembra trajetória até a Seleção Brasileira: “Fui patinho feio na base”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Provável titular diante do Uruguai, lateral-esquerdo da Inter de Milão diz que não cogitou se naturalizar para defender a seleção italiana. (Foto: Vitor Silva/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das caras novas da Seleção de Fernando Diniz e provável titular para o jogo contra o Uruguai, nesta terça-feira (17), o lateral-esquerdo Carlos Augusto concedeu entrevista coletiva neste domingo. O jogador da Inter de Milão relembrou sua trajetória até a convocação e disse que era “patinho feio” nas categorias de base.

“Sempre fui o patinho feio na base. Até fiquei trocando de posições, atacante, meia, zagueiro, fiz tudo. Quando você vem ao lado desses jogadores, pensa que aquilo foi um aprendizado, foi bom para crescer como pessoa. Só tenho que agradecer por esses momentos.”

Revelado pelo Corinthians, Carlos Augusto tem 24 anos e foi contratado pela Inter de Milão nesta temporada após três anos no Monza. A oportunidade na Seleção surgiu após os cortes de Renan Lodi e Caio Henrique, chamados inicialmente para a posição. Guilherme Arana foi titular contra a Venezuela, mas Fernando Diniz indicou mudança no treinamento.

“Minha transição para o futebol italiano foi essencial para a minha carreira, não tive sequência no Corinthians, ir para lá me ajudou a pegar confiança, crescer como pessoa, entender o futebol italiano, que é mais tático. Quando jogava no Brasil, me falavam que eu era defensivo. Na Itália, dizem que sou ofensivo. Espero trabalhar as duas partes para ser o mais completo possível.”

