Política Carlos Bolsonaro leva calote de desafeto e pede bloqueio para receber indenização

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vereador carioca diz ter direito a receber mais de R$ 20 mil do ex-deputado Julian Lemos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vereador Carlos Bolsonaro ganhou, mas não levou. Ele venceu o processo contra o ex-deputado federal e ex-bolsonarista Julian Lemos, que o chamou de “sociopata, capaz de matar o pai, matar a mãe” e “esquizofrênico”, durante uma entrevista a um podcast em 2022.

Carlos pedia uma indenização de R$ 52 mil por danos morais, mas o 2º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca fixou a pena em R$ 15 mil.

Como o ex-deputado não pagou a condenação, Carlos agora está pedindo na Justiça o bloqueio das contas bancárias de Julian para receber R$ 21.273,01, valor corrigido, além da aplicação de multa por não ter cumprido a sentença.

A Justiça aceitou o pedido e determinou que sejam feitos bloqueios nas contas bancárias do ex-deputado para alcançar os valores devidos.

Candidatura

A possível candidatura de Carlos ao Senado por Santa Catarina, nas eleições de 2026, tem recebido reações negativas por parte de políticos e dirigentes partidários.

Segundo membros do núcleo duro do PL de Santa Catarina, a escolha tem sido avaliada como uma “medida impositiva” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Integrantes da legenda apontaram um “mal-estar generalizado” dentro do PL, embora publicamente evitem contraditar o ex-presidente. Todos reconhecem a força da família Bolsonaro no território catarinense, mas estranharam a aproximação repentina do “filho 02”.

Entre os argumentos que circulam entre os políticos catarinenses há uma pesquisa recente, feita pelo Instituto Neokemp, que mostrou que 52,2% dos eleitores não votariam em Carlos Bolsonaro. Além disso, 71% afirmaram que uma candidatura de alguém “de fora do Estado” é um “desrespeito” à política local.

Esse levantamento ouviu 1008 pessoas de 77 cidades de Santa Catarina. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou menos.

Faltando pouco mais de um ano para o pleito ao Senado, o PL se preparava para investir forças em duas “pratas da casa” para a disputa: as deputadas federais Carolina de Toni e Júlia Zanatta. Ambas as parlamentares tiveram votação expressiva em 2022.

No entanto, a entrada de Carlos Bolsonaro no cenário afetou o acerto prévio entre Jair Bolsonaro e dirigentes partidários, além do próprio governador e presidente estadual do PL, Jorginho Mello.

O governador disse que vai endossar o “filho 02” de Bolsonaro ao Senado e dará apoio à reeleição do senador Espiridião Amin (PP) – em 2026, são duas as vagas por estado em disputa.

Mello afirmou que vê com bons olhos a chegada de Carlos Bolsonaro e “seu potencial”. “Se (a candidatura ao Senado) for a escolha do pai dele, será também a minha”, afirmou o governador. (Com informações do jornal O Globo e da CNN Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-leva-calote-de-desafeto-e-pede-bloqueio-para-receber-indenizacao/

Carlos Bolsonaro leva calote de desafeto e pede bloqueio para receber indenização

2025-07-10