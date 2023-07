Notícias Carlos Bolsonaro reclama do silêncio de Sergio Moro sobre a condenação do pai no Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-ministro bolsonarista não postou uma linha ou fez qualquer manifestação pública sobre o tema. (Foto: Carolina Antunes/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 1 dia após o Tribunal Superior Eleitoral tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível, o ex-ministro da Justiça e atual senador, Sergio Moro (União Brasil-PR), não postou uma linha ou fez qualquer manifestação sobre a condenação. O silêncio do antigo aliado gerou incomodo em integrantes do clã do ex-presidente. Carlos Bolsonaro, vereador e filho do ex-presidente, foi o porta-voz da reclamação.

No sábado, uma usuária do Twitter postou uma foto de Moro conversando com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e questionou: “Alguma manifestação do Moro em relação a inelegibilidade de Bolsonaro?”. Carlos, filho “02″ do ex-presidente, respondeu à postagem com uma crítica de baixo calão. “A terceira via tá chamuscando a beirola!”, publicou.

Moro era tido como um possível candidato da chamada “terceira via” nas eleições de 2022, mas abandonou sua candidatura depois de trocar de partido, saindo do Podemos e entrando no União Brasil, pelo qual se elegeu senador pelo Paraná.

O ex-juiz, responsável por conduzir a ação penal que levou à condenação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela Lava Jato, em 2018, teve um relacionamento conturbado com Bolsonaro. Com a posse do ex-presidente, eleito depois da inelegibilidade de Lula em 2018, Moro foi convidado para assumir o Ministério da Justiça do novo governo. Cargo que ocupou até pedir demissão em abril de 2020, acusando Bolsonaro de interferir na Polícia Federal.

No final de 2021, enquanto tentava se consolidar como candidato à Presidência, Moro destilou críticas contra os dois principais adversários da vez: Lula e Bolsonaro. Disse, inclusive, ter dúvidas se eles aceitariam debater com ele durante a campanha eleitoral do ano seguinte. Depois de desistir de sua candidatura, no entanto, Moro voltou a se aproximar de Bolsonaro, declarou seu apoio e chegou a aparecer com ele em debates.

Relembre

Em 2023, o ex-ministro voltou a se afastar de Bolsonaro, derrotado nas urnas. Disse não ser bolsonarista e que apoiou o ex-presidente apenas no segundo turno. Como senador, pediu apoio de Lula na aprovação de um projeto de lei.

O comentário de Carlos Bolsonaro sinaliza a percepção do vereador sobre esse afastamento. Enquanto outros aliados do ex-presidente, como Braga Netto (PL), Hamilton Mourão (Republicanos) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticaram a decisão do TSE com rapidez, o silêncio de Moro fez barulho entre a base bolsonarista.

Inelegibilidade

Na última sexta-feira (30), Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em um julgamento que teve placar de 5 a 2. O ex-presidente foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, devido a uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022 no Palácio da Alvorada, onde fez uma série de ataques e compartilhou informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

O encontro com autoridades internacionais foi transmitido pela emissora TV Brasil, da estatal Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), e compartilhado nas redes sociais de Bolsonaro. Com a decisão, ele ficará fora das próximas três eleições (2024, 2026 e 2028).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-reclama-do-silencio-de-sergio-moro-sobre-a-condenacao-do-pai-no-tribunal-superior-eleitoral/

Carlos Bolsonaro reclama do silêncio de Sergio Moro sobre a condenação do pai no Tribunal Superior Eleitoral

2023-07-02