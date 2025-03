Brasil Carnaval 2025: primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorre neste domingo

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro e Mangueira se apresentam na Marquês de Sapucaí neste domingo (02) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontece neste domingo (02).

Diretamente do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, quatro agremiações desfilarão seus enredos pela tradicional passarela do samba, embalando foliões para conquistar boas notas diante dos jurados.

Conheça os enredos que serão apresentados

Após vencer a Série Ouro em 2024, a Unidos de Padre Miguel faz seu retorno ao Grupo Especial contando a história de Iyá Nassô e o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. “Egbé Iya Nassô” terá assinatura de Lucas Milato, que já estava na agremiação da zona oeste do Rio, e Alexandre Louzada, que chegou à escola para fazer o desfile deste ano.

Já a Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã, terá como enredo “Ómi Tútu Ao Olúfon – Água fresca para o senhor de Ifón”. Após quase 50 anos, a escola – também conhecida como Rainha de Ramos – volta a abordar a temática afro-religiosa ligada à mitologia dos orixás.

Diretamente de Niterói, a Viradouro, campeã de 2024, seguirá em busca do quarto título na folia a partir de “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundo”, enredo que promete contar a história da entidade afro-indígena que se manifesta como Caboclo, Mestre e Exu/Trunqueiro.

Com assinatura de Tarcísio Zanon, o enredo retorna a primeira metade do século 19, no estado de Pernambuco, no nordeste brasileiro, onde o quilombo do Catucá era foco de resistência e viu seu último líder, João Batista, o Malunguinho, ser duramente perseguido por seus atos libertários.

Encerrando a noite, a Mangueira apresentará “À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões” na Marquês de Sapucaí. O desfile será desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/carnaval-2025-primeira-noite-dos-desfiles-do-grupo-especial-do-rio-de-janeiro-ocorre-neste-domingo/

Carnaval 2025: primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorre neste domingo

2025-03-02