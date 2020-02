Notas Capital Carnaval de Rua começa neste sábado na Capital

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

A programação do Carnaval de Rua 2020 começa neste final de semana na capital gaúcha. O Circuito Cidade Baixa (Praça Garibaldi) receberá durante todos os dias de Carnaval os desfiles dos blocos, que estão programados para terminar sempre às 21h. A folia se inicia no sábado, 22, com os desfiles dos blocos Panela do Samba, Bloco do Bartira e Bloco Bah Guri.

