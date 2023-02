Porto Alegre Carnaval de Rua de Porto Alegre pode ter 12 eventos até o fim do mês

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pedidos de autorização ainda estão sendo avaliados pela prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio do Escritório de Eventos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) de Porto Alegre avalia ao menos 12 pedidos de autorização para festividades de Carnaval de Rua até o fim deste mês. Se todos forem aprovados, a capital gaúcha terá entre uma e quatro atrações por dia ao longo de cinco datas no período entre este sábado (18) e o próximo (25).

Todo evento em local público na cidade precisa de licenciamento pelo órgão, a partir do envio de documentação exigida conforme o perfil da atividade a ser realizada. As informações estão detalhadas em prefeitura.poa.br.

18

– Bloco da Praça, na Praça Estado de Israel (Menino Deus) – entre 8h e 20h

– Bloco Fusca Azul, na rua Santos Dumont, entre Álvaro Chaves e Almirante Tamandaré (Floresta) – entre 10h e 23h40min.

– Carnaval da Vó Chica, na Praça México (Jardim Leopoldina) – entre 16h e 19h.

19

– Bailinho da Lopo, na rua Lopo Gonçalves (Cidade Baixa) – entre 15h e 22h.

– Carna Fuga, na rua Álvaro Chaves nº 61 (Floresta) – entre meio-dia e meia-noite

– Carnaval do Bom Fim, na rua Bento Figueiredo (Bom Fim) – entre 16h e 23h.

– Samba de Carnaval, na esquina da rua Coronel Genuíno com Fernando Machado (Centro Histórico) – entre meio-dia e 22h30min.

21

– Ensaio de rua da Estado Maior da Restinga, na avenida Miltom de Oliveira (Restinga) – entre 18h e 23h.

– Terça de Samba, na escadaria do Viaduto da avenida Borges de Medeiros (Centro Histórico) – entre 18h30min e 21h30min.

22

– Cortejo de Carnaval, na rua Francisco Ferrer (Rio Branco) – entre 17h e 20h15min.

25

– Samba Solidário, na travessa E-352 (Camaquã) – entre meio-dia e 22h

– Amigos da Rua, na Lobo da Costa nº 191 (Cidade Baixa) – entre meio-dia e 23h30min.

Comissão

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec) e líderes dos blocos criaram uma comissão para tratar de assuntos relativos ao Carnaval de Rua. A definição foi tomada em reunião realizada na Casa de Cultura Plauto Cruz, na avenida Venâncio Aires (Cidade Baixa), no início desta semana.

O encontro também debateu sugestões para a elaboração dos editais de fomento e eventos descentralizados, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística de Porto Alegre (Fumproarte). A ideia é destinar recursos para fortalecer produções com tal perfil. A criação do colegiado deve publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/carnaval-de-rua-de-porto-alegre-pode-ter-12-eventos-ate-o-fim-do-mes/

Carnaval de Rua de Porto Alegre pode ter 12 eventos até o fim do mês