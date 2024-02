Porto Alegre Carnaval em Porto Alegre: trânsito nas imediações do Complexo Porto Seco terá alterações nesta sexta e sábado

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quem for assistir aos desfiles contará com duas linhas especiais de ônibus, além das regulares que atendem a região. Foto: Pedro Piegas/PMPA Quem for assistir aos desfiles contará com duas linhas especiais de ônibus, além das regulares que atendem a região. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre preparou um esquema de trânsito e transporte coletivo para o Carnaval, que ocorre nesta sexta-feira (23), e sábado (24), no Complexo Cultural do Porto Seco. Quem for assistir aos desfiles contará com duas linhas especiais de ônibus, além das regulares que atendem a região.

A linha E10 Restinga/Carnaval – via Lomba do Pinheiro – sairá do terminal Nilo Wulff, na Restinga. A E33 linha especial Carnaval – via Assis Brasil – sairá do terminal CPC no Centro Histórico. Além disso, as linhas regulares 633 Costa e Silva e T6 atenderão as demandas de chegada e saída do sambódromo.

Um ponto de táxi será disponibilizado na rua Élvio Antônio Felipetto e o embarque e desembarque de táxis ficará próximo ao portão de entrada. Já o ponto de embarque e desembarque dos aplicativos ficará logo atrás dos táxis.

Os passageiros podem consultar informações sobre o transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do aplicativo do Cittamobi, Moovi, Lá Vem o ônibus ou Cartão TRI, disponível para smartphones IOS e Android. As equipes da prefeitura, via atendimento ao cidadão 156 ou 118 e de fiscalização permanecem com atendimento 24h.

Trânsito

Os agentes de fiscalização da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão nas ruas a partir das 6h de sexta-feira e sábado para auxiliar na organização do entorno do Porto Seco. O monitoramento de trânsito e bloqueios começa a partir das 17h de sexta-feira até o final dos desfiles. A operação se repete no sábado.

A rua José Assis Borges Pintos ficará bloqueada entre a avenida Plínio Kroeff e a rua Hermes de Souza. A rua Ariovaldo Lopes Paz terá seu sentido invertido da Élvio Antônio Felipetto em direção à Santíssima Trindade e o acesso será restrito. O acesso à rua E6, próximo ao portão principal do evento, terá bloqueio total de trânsito, contando apenas com passagem para pedestres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/carnaval-em-porto-alegre-transito-nas-imediacoes-do-complexo-porto-seco-terao-alteracoes-nesta-sexta-e-sabado/

Carnaval em Porto Alegre: trânsito nas imediações do Complexo Porto Seco terá alterações nesta sexta e sábado

2024-02-22