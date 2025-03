Brasil Carnaval de Salvador tem “treta” entre os cantores Tony Salles e Daniela Mercury; entenda a polêmica

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Troca de farpas foi motivada pela aproximação dos trios elétricos dos dois artistas. (Foto: Reprodução)

A cantora Daniela Mercury e o colega Tony Salles protagonizaram uma “treta” na madrugada dessa terça-feira (4) no circuito Dodô (Barra-Ondina), um dos mais tradicionais eventos do carnaval de rua em Salvador (BA). Eles trocaram farpas após seus respectivos trios se aproximarem, interferindo na qualidade do som do desfile dela.

A reclamação aconteceu por volta das 1h. Quando percebeu a aproximação de Tony, Daniela parou de cantar o clássico “Maimbe Danda” e encarou o trio por alguns segundos. Em seguida, começou a reclamar com o artista. “Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho”, reclamou Daniela.

De acordo com informações da assessoria de Daniela Mercury, Tony Salles atrasou a saída e, por causa disso, a artista e Guga Meyra, que se se apresentariam após o cantor, anteciparam a saída. “Para compensar o atraso, ele quis adiantar o trio dele, não respeitando a distância entre os carros e, consequentemente, atrapalhando a apresentação de Daniela”, informou a assessoria da cantora.

Ao portal de notícias G1, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) – responsável pelo ordenamento dos trios – informou que a média instruída pelo Conselho Municipal do Carnaval é entre 15 e 20 minutos entre um trio e outro.

No total, o tempo médio do desfile no circuito Dodô (Barra-Ondina) é de cerca de quatro horas, durante um percurso de 4,5 quilômetros de extensão. No entanto, a pasta destacou que o fluxo de tempo pode depender da quantidade de pessoas que estão na folia, podendo aumentar ou diminuir.

Versões

Após ouvir as reclamações de Daniela, Tony respondeu a crítica sem mencionar o nome dela. O artista justificou que mandou aumentar a velocidade do veículo dele, porque a programação do trio estava atrasada.

“A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, as vezes, acabam segurando o percurso e atrasa”, disse ao público.

O cantor informou, ainda, que tinha mais um show para fazer em um camarote, nesta segunda, e que achava “falta de respeito” as pessoas segurarem o percurso e não deixarem o trio andar: “O trio oi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”.

Tony Salles ainda disse que tem cantores que terminam de se apresentar no Carnaval de Salvador e vão descansar, e ressaltou que estava cansado com a maratona de shows durante a folia, mas queria honrar os compromissos:

“Mil desculpas a vocês, que estão aqui esperando, mas a gente está passando rápido, porque tem um camarote esperando a gente e é comprometimento o nome disso. As pessoas pagaram caro para vê o show da gente estão esperando”, manifestou-se.

Depois dos relatos, os dois artistas continuaram com trocas de farpas. A “briga” só terminou com o fim do desfile de Daniela, que se despediu do público com o recado: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir o Tony aí”.

O G1 entrou em contato com a equipe de Daniela Mercury, que enviou nota assinada pela empresária e esposa da artista, conforme reproduzido a seguir:

“Sou da época do encontro de trios, da festa da música no carnaval de Salvador, da magia da percussão e da nossa cultura. Mas a cena que vi no desfile dessa segunda no circuito Barra Ondina foi de desrespeito, principalmente com o público, mas também com a minha artista. O cantor Tony Salles chegou atrasadíssimo no Farol da Barra e nos pediram para passar na frente já que estávamos prontos. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile. Registre-se que seguimos o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da nossa frente. O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos. Ao ponto da Band noticiar isso (que vergonha). E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário, então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles”. (com informações do portal de notícias G1)

2025-03-04