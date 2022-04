Porto Alegre Carnaval: Ingressos já estão à venda para as três noites de desfiles, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Estrutura em fase de montagem foi vistoriada pelo prefeito Sebastião Melo Foto: Mateus Raugust/PMPA Estrutura em fase de montagem foi vistoriada pelo prefeito Sebastião Melo na sexta-feira, 29 Foto: Mateus Raugust/PMPA

Os desfiles de carnaval no complexo Cultural do Porto Seco (rua Hermes de Souza, S/N – Rubem Berta), em Porto Alegre, serão realizados nos dias 6, 7 e 8 de maio. Os ingressos para os diversos setores já estão à venda. A comercialização será feita exclusivamente pela internet e em combos para os três dias.

Entre as novidades desta edição estão as arquibancada cobertas, em um total de 1.5 mil lugares. Foram colocados à venda 188 camarotes além de ingressos de arquibancadas. Os valores entre R$ 75 e R$ 4.068, podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Em alguns setores, a oferta de camarotes já está esgotadas.

Estrutura

A pista possui 11 setores com camarotes que atendem 15 pessoas cada. O ingresso vale para as três noites. O Camarote Bar2 vai oferecer atrações no intervalo dos desfiles. Serão três portarias de acesso além de camarotes especiais para imprensa, prefeitura corte e convidados.

A estrutura contempla, ainda, praça, sete bares e arquibancadas. Toda a estrutura acomodará 4.660 pessoas por noite de desfiles. O Complexo do Porto Seco terá ainda uma área externa com ofertas de bares e o tradicional Butekão do Samba. A previsão é de que circule um público de 20 mil pessoas por noite.

Os ingressos

Arquibancada coberta 1 – R$ 75 (meia entrada R$ 37,50)

Arquibancada coberta 2 – R4 85 (meia entrada R$ 42,50)

Samba do Casulo – camarote bar2 – R$ 295

(alguns setores já estão esgotados – confira na plataforma de vendas)

Camarotes Setores 1, 2, 3, 4 – (15 pessoas) R$ 2.410

Camarotes setores 5, 6, 7, 8 – (15 pessoas) R$ 4.068

Camarotes Setores 9, 10, 12 – (15 pessoas) R$ 1.864,50

