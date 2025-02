Porto Alegre Carnaval será de calor extremo em Porto Alegre, alerta a Defesa Civil

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A partir deste sábado, as temperaturas podem chegar a 39 graus Foto: Alex Rocha/PMPA A partir deste sábado, as temperaturas podem chegar a 39 graus. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil divulgou um alerta nesta sexta-feira (28) por conta das temperaturas extremas que devem atingir Porto Alegre no período de Carnaval. Entre esta sexta-feira (28) e sábado (1º), há risco de pancadas de chuva intensas, acompanhadas de ventania e descargas elétricas. A partir deste sábado, as temperaturas podem chegar a 39 graus com baixa umidade do ar entre 30% e 40%.

O órgão recomenda que a população se mantenha hidratada e evite a exposição prolongada ao sol. Em caso de rajadas de vento fortes, é importante manter distância de árvores e estruturas frágeis. Se houver incidência de raios, a orientação é buscar abrigo seguro e evitar áreas abertas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. O monitoramento das condições climáticas segue em andamento, e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme necessário.

Previsão do tempo

Sábado – Início do Carnaval com sol e calor intenso. Há possibilidade de chuvas isoladas entre a tarde e a noite (até 15 mm). Mínima de 25 graus e máxima de 36 graus. Ventos de norte/nordeste até 10 km/h.

Domingo – Sol na maior parte do tempo, com períodos de nebulosidade. Temperaturas entre 26 graus e 36 graus. Ventos variáveis ​​até 12 km/h .

Segunda-feira – Predomínio de sol, com temperaturas entre 25 graus e 37 graus. Ventos de leste/sudeste até 15 km/h.

Terça-feira – Sol e calor, com temperaturas entre 23 graus e 36 graus. Ventos variáveis ​​até 15 km/h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/carnaval-sera-de-calor-extremo-em-porto-alegre-alerta-a-defesa-civil/

Carnaval será de calor extremo em Porto Alegre, alerta a Defesa Civil

2025-02-28