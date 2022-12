Últimas Carne, internet, altura… Veja rankings fora do futebol com finalistas da Copa do mundo

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

O país que mais consome carne por pessoa é a Argentina, porém, com o Brasil acompanhando de perto. Foto: Reprodução

Qual é o país mais rico? E com a população mais alta? Onde se consome mais carne? Veja abaixo como os países que passaram para as quartas na Copa do Mundo no Catar se saem na disputa nos mais variados índices.

A Holanda vence quando o quesito é Estudo. O índice é a média de anos em que um adulto de 25 anos frequentou a escola.

Na questão do acesso à internet, Holanda e Inglaterra empatam. O índice aponta a percentagem da população que tem algum tipo de acesso à internet.

Na diferença entre gêneros, o vencedor, com aspecto negativo, é o Marrocos. O índice mostra a diferença entre homens e mulheres analisando vários aspectos, como participação no governo e diferença salarial. O índice vai de 0 a 1, sendo que a nota 0 representaria um país sem qualquer diferença de gênero.

Já quando o quesito é democracia, Inglaterra e Holanda empatam novamente. Nesse ponto, os países são avaliados em indicadores como liberdade eleitoral, funcionamento do governo e participação política. Notas vão de 0 a 10, sendo 0 um governo totalmente autoritário e 10 um país altamente democrático.

O país que mais consome carne por pessoa é a Argentina, porém, com o Brasil acompanhando de perto. Os Hermanos também “ganham” quando o assunto é inflação. Já o desemprego é menor na Inglaterra e Holanda. Do lado oposto, o Marrocos tem o maior número de desempregados.

No índice populacional, o Brasil fica na dianteira. Esse estudo é calculado pelo número de pessoas que moram no país, determinado pela quantidade de nascimentos e mortes, além dos fluxos migratórios.

No quesito média de altura, os holandeses são os mais altos, com 1,82. No lado dos “baixinhos” estão os marroquinos, com 1,70.

O índice de felicidade tem Inglaterra, Holanda e Brasil próximos na liderança. O é número baseado em pesquisas que perguntam para as pessoas “qual é a sensação de felicidade”, depois cruzam com indicadores econômicos, níveis de liberdade individual ou de corrupção, entre outros dados.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) fica com a Inglaterra. O IDH compara a qualidade de vida entre países. Brasil fica nas últimas posições, ficando à frente apenas do Marrocos.

