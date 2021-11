Futebol Carol Portaluppi posa de biquíni na praia e seguidores provocam Renato Gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

"O pai tá mal, mas a filha tá muito bem", brinca a torcida do Flamengo, sobre a fase de derrotas do time carioca Foto: Reprodução/Instagram "O pai tá mal, mas a filha tá muito bem", brinca a torcida do Flamengo, sobre a fase de derrotas do time carioca. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carol Portaluppi, de 27 anos, publicou uma série de fotos nesta terça-feira (09) em seu Instagram que agitou a torcida do Flamengo. Ao posar de biquíni enquanto curtia um dia de praia, a influenciadora recebeu nos comentários uma série de elogios em forma de provocação a Renato Gaúcho, seu pai, técnico do rubro-negro.

Isso porque o Flamengo vem de uma série de derrotas no campeonato brasileiro, incluindo o empate em 2 a 2 com o lanterna Chapecoense. O time é o terceiro colocado com 54 pontos, 11 a menos que o líder Atlético-MG. A chance de levar o terceiro brasileirão seguido é de 1,3%, de acordo com matemáticos da UFMG. Além disso, o rubro-negro foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 3 a 0 para o Athletico-PR no Maracanã, no último dia 27.

“O pai tá mal, mas a filha tá muito bem”, brincou um seguidor. “Passou a raiva do Flamengo que eu tava”, comentou mais este. “Flamengo nessa situação e você postando foto”, escreveu este outro.

