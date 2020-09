Celebridades Carolina Dieckmann relembra papel marcante em novela “Laços de Família”

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A atriz comentou sobre o trabalhou na produção, incluindo a famosa cena em que ela raspa o cabelo Foto: Divulgação A atriz comentou sobre o trabalhou na produção, incluindo a famosa cena em que ela raspa o cabelo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima segunda-feira (07), a novela “Laços de Família”, da TV Globo, grande sucesso nos anos 2000, voltará a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo. A trama conta com Carolina Dieckmann como uma das protagonistas. A atriz comentou sobre o trabalhou na produção, incluindo a famosa cena em que ela raspa o cabelo.

“Até o dia que eu fiquei careca eu não me achava bonita. Eu era pouco vaidosa, fui criada no meio de meninos, nem espelho grande eu tinha. Eu lembro que o primeiro espelho que eu tive na minha vida, que eu comprei para me ver inteira, conferir a roupa, eu comprei na época de Mulheres Apaixonadas, depois da Camila”, disse.

“Quando eu raspei a cabeça, que eu me vi sem cabelos, eu comecei a me achar bonita. Não tinha uma percepção estética sobre mim e quando eu fiquei careca eu percebi que meu rosto ficou muito forte, comecei a me achar interessante. Foi careca que eu comecei a me curtir. É estranho, mas é verdade”, completou.

Dieckmann falou também como a novela foi um grande marco em sua carreira: “Foi um marco, sim. Eu era muito jovem e não tinha noção do quanto essa novela e a cena da Camila cortando o cabelo mudariam a minha vida e a minha carreira”.

“Eu tinha acabado de me tornar mãe e estava sedenta por experiências na profissão que me preenchessem, que me dessem a certeza de que era aquilo que eu queria fazer, que eu realmente queria ser atriz dali para frente. A novela ficou gravada para mim como um rito de passagem, uma iniciação, algo muito forte mesmo. E fico feliz que ela não tenha sido forte só para mim”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades