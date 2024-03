Política Caroline de Toni é eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Congressista, aliada de Bolsonaro, enfrentava resistência de aliados de Lula. Foto: Bruno Spada/Ag. Câmara Congressista, aliada de Bolsonaro, enfrentava resistência de aliados de Lula. (Foto: Bruno Spada/Ag. Câmara) Foto: Bruno Spada/Ag. Câmara

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) foi eleita, nesta quarta-feira (6), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Depois de eleita na CCJ, De Toni comentou a rejeição ao seu nome e declarou que as pautas conservadoras devem ser respeitadas no Congresso.

“Não entendo tanta rejeição que teve o meu nome. Quero dizer só uma última palavra: que nós, deputados que somos conservadores, tivemos as maiores votações históricas do Brasil […] Essas pautas [conservadoras] também refletem o sentimento de milhões de brasileiros. Essas pautas são legítimas e merecem respeito e consideração no Parlamento”, declarou.

Ela negou que haverá “surpresas” na sua condução do cargo e disse que buscará guiar os trabalhos de forma equilibrada em prol da qualidade das propostas aprovadas e não na quantidade. “Aprovar muitas leis definitivamente não resolve os problemas do Brasil, por isso precisamos discutir projetos que realmente tragam autonomia, independência e liberdade para o povo brasileiro”, disse.

Após semanas de negociação, líderes partidários avançaram no acordo para a divisão da presidência das comissões permanentes, que devem ser instalada nesta quarta-feira.

O impasse sobre a presidência da CCJ – tida como a mais importante da Câmara e por onde passam praticamente todos os projetos – atrasou a distribuição.

Os partidos com as maiores bancadas eleitas têm a preferência de escolher quais comissões querem presidir. O PL tinha prioridade na escolha por ter elegido 99 deputados em 2022 – a bancada atual tem 96. A CCJ, entretanto, também era cobiçada por partidos do Centrão.

No ano passado, o PL abriu mão de presidir a CCJ para ter a relatoria do Orçamento federal. Neste ano, a sigla decidiu reivindicar o colegiado e escolheu Carol De Toni para o cargo. A deputada é integrante da bancada do agronegócio e é defensora da pauta pró-vida contra a legalização do aborto.

