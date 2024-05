Rio Grande do Sul Carreta dos Correios com doações para o Rio Grande do Sul tomba no interior do Estado de São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Houve derramamento da carga na pista. Foto: Arquivo/Reprodução Houve derramamento da carga na pista. (Foto: Arquivo/Reprodução) Foto: Arquivo/Reprodução

Uma carreta dos Correios carregada com doações para as vítimas dos temporais que assolam o Rio Grande do Sul tombou na noite desta quarta-feira (8) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura de Santa Bárbara d’Oeste (SP). Houve derramamento da carga na pista.

De acordo com a AutoBAn, concessionária que administra a via, uma pessoa ficou ferida.

O acidente ocorreu na altura do Km 129, na pista sentido capital, às 21h16min. Três faixas e o acostamento da rodovia foram bloqueados com o tombamento da carreta.

Os Correios divulgaram uma nota sobre o acidente. Confira na íntegra:

“Os Correios confirmam o ocorrido na noite de ontem (8). O motorista sofreu ferimentos leves e passa bem. Durante a madrugada, equipes dos Correios realizaram uma operação e recuperaram os donativos envolvidos no acidente.

Toda a carga com doações destinadas às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul foi recuperada e já está seguindo o fluxo postal normalmente. A empresa segue à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no site www.correios.com.br.”

Nível de inundação

Mais de uma semana depois do início dos temporais que castigaram o Rio Grande do Sul, o estado ainda tem quatro grandes rios com níveis acima da cota de inundação, segundo dados atualizados pela Defesa Civil no início da tarde desta quarta-feira (8).

O rio cujo nível está mais alto é o Jacuí. Medição feita no município de Rio Pardo, localizado a 310 km de Porto Alegre, mostra que, ao meio-dia desta quarta, o nível de água estava em 18,71 metros. A cota de inundação é de 16 metros. Apesar de estar alto, o nível do Jacuí já registrou queda: na noite do último domingo (5), o nível era de 20 metros.

Outro que ainda está elevado é o rio Uruguai. Na cidade de Garruchos (750 km de Porto Alegre), o nível estava em 15,13 metros na tarde desta quarta, enquanto a cota de inundação é de 15 metros. Em Uruguaiana (650 km de Porto Alegre), o rio Uruguai atingiu 10,64 metros ao meio-dia. A cota de inundação é de 8,5 metros.

Já o Rio dos Sinos, em medição feita na cidade de São Leopoldo (70 km de Porto Alegre), estava com 6,82 metros nesta quarta, enquanto a cota de inundação é de 6 metros. O rio Gravataí, cuja cota de inundação é de 4 metros, estava com 6,11 metros na tarde desta quarta.

