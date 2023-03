Porto Alegre Carris abre processo seletivo para contratação de motoristas

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

As inscrições, gratuitas, começam nesta sexta-feira (24) e prosseguem até 1º de abril na sede da Carris (rua Albion, 385) Foto: Carris/Divulgação

A Companhia Carris está oferecendo 89 vagas para motoristas através de processo seletivo simplificado, em caráter emergencial e prazo determinado, com salário mensal de R$ 3.155,20. A iniciativa integra a programação de investimentos da empresa, com objetivo de ampliar os serviços prestados à população e oferecer um transporte coletivo de qualidade, com segurança, acessibilidade, cumprimento de horários e excelência no atendimento.

As inscrições, gratuitas, começam nesta sexta-feira (24) e prosseguem até 1º de abril na sede da Carris (rua Albion, 385). O atendimento aos candidatos será de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. No sábado, 25, e 1º de abril, entre 8h e 12h.

As provas práticas terão início no dia 11 de abril e serão coordenadas pela equipe técnico-administrativa da Carris. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3289 2135/3289 2199 ou email desenvolvimento@carris.com.br. O edital completo poderá ser conferido no site www.carris.com.br.

