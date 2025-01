Rio Grande do Sul Carro com assaltantes em fuga atinge ambulância em São Leopoldo: oito feridos

Veículo de aplicativo havia sido roubado por dois homens e um adolescente. (Foto: Marcelo Hoher/Especial O Sul)

A colisão de um automóvel Chevrolet Ônix contra ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deixou oito feridos no início da tarde dessa sexta-feira (3) em São Leopoldo (Vale do Sinos). Conforme a Polícia Civil, o automóvel causador do acidente – na avenida Feitoria, bairro Rio Branco – era conduzido em alta velocidade por três assaltantes em fuga.

Eles haviam roubado o carro de um motorista de transporte por aplicativo no estacionamento de um supermercado, por volta das 14h, e tentavam escapar de uma viatura da Brigada Militar (BM), acionada pelo telefone 190. Próximo à Igreja Santa Catarina e a uma revenda de carros, acabaram atingindo a unidade móvel, que capotou e atingiu um poste de energia.

Dentro do veículo de resgate havia cinco ocupantes: condutor, médico, técnica de enfermagem, paciente e um familiar que o acompanhava. Todos sofreram contusões e escoriações (alguns ficaram presos às ferragens), sendo que o profissional ao volante teve uma das clavículas fraturadas.

Situação

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Centenário. Ao fim da tarde, dois dos três membros da equipe do Samu já haviam sido liberados e outras duas pessoas permaneciam em observação, mas sem risco de morte.

Também com ferimentos sem gravidade, os criminosos receberam os primeiros socorros. Em seguida, dois deles (com idades de 18 e 26 anos) foram presos em flagrante e encaminhados a uma Delegacia de Polícia da região. O terceiro, menor de idade, foi apreendido. Informações preliminares indicam que a pistola utilizada para render o motorista de aplicativo era, na verdade, um simulacro.

A ambulância e o automóvel Onix ficaram destruídos com o impacto da colisão, sob os olhares de dezenas de curiosos que transitavam pelo local em horário de retorno do almoço, quando costuma ser mais intenso o movimento no trecho onde ocorreu o incidente, próximo à esquina da avenida Feitoria com a rua Casemiro de Abreu.

Os veículos foram retirados da via pública horas depois. Houve desvio de trânsito e a rede elétrica do entorno precisou ser desligada, a fim de evitar descargas.

Guarda Civil Municipal

O ano mal começou e as demandas de segurança pública em São Leopoldo já mobilizam agentes de corporações como a Polícia Civil, BM e Guarda Civil Municipal (GCM). Na noite de quarta-feira (1º), uma equipe desta última realizava patrulhamento pelo bairro Scharlau quando foi alertada por populares sobre uma motocicleta caída na avenida Parobé.

No local, recebeu a informação de que os dois tripulantes haviam sido atendidos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Centenário. Uma consulta do número da placa no sistema revelou tratar-se de veículo furtado na manhã anterior, fato que motivou o deslocamento dos agentes à instituição de saúde.

A dupla foi então localizada e identificada. Um dos indivíduos não resistira aos ferimentos, ao passo que o outro acidentado estava ferido, sem gravidade. Com antecedentes por furto e tráfico de drogas, ele tinha em seu poder uma falsa arma-de-fogo e um celular roubado de um pedestre em Novo Hamburgo no dia 31 de dezembro – a vítima reconheceu os assaltantes.

(Marcello Campos)

