Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

O motorista contratado estava parado em frente a um hotel quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto vermelha.

Um carro a serviço de um funcionário da equipe do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, foi roubado por criminosos nessa quinta-feira (14), na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro. O motorista contratado estava parado em frente a um hotel, aguardando o funcionário que iria trabalhar no G20 – que não estava no carro –, quando foi surpreendido por dois elementos em uma moto vermelha.

Os bandidos levaram o Toyota Corolla, seguiram pela Rua Mem de Sá, subiram o Viaduto 31 de Março, ao lado do batalhão de Choque e escaparam. O carro foi localizado horas depois no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital fluminense. Em entrevista coletiva, o ministro lamentou o episódio.

“Não foi comigo, não foi o meu carro, era um carro que tinha sido contratado pra equipe de apoio e que não tinha ninguém. Eu não estava no carro, não era o carro que eu estou usando, não tinha ninguém nosso no carro, ele ia começar o serviço a ser prestado quando aconteceu o episódio (…) Lamentavelmente aconteceu”, disse.

“A comitiva não estava em deslocamento. O motorista de um ministro estava aguardando uma pessoa em frente ao hotel e foi abordado por dois homens em uma moto. O carro foi roubado, rapidamente foram acionadas as forças de segurança e o veículo foi recuperado na Nova Holanda”, disse o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, durante uma coletiva de imprensa para falar do esquema de segurança para o G20.

O ministro não estava no veículo no momento do roubo. Márcio Macedo participou da cerimônia de abertura do U20, às 9h30, no Boulevard Olímpico, ao lado do prefeito da cidade, Eduardo Paes. Às 11h50, a assessoria de imprensa da prefeitura do Rio de Janeiro informou que o ministro participou da abertura do evento e logo depois deixou o local para outros compromissos.

“Hoje [quinta] é aniversário do prefeito Paes. Ele é muito sortudo. O Rio de Janeiro é um pouco do retrato do Brasil, é a síntese da nossa gente. Todos temos uma segunda naturalidade, a carioca”, disse o ministro durante a solenidade de abertura.

A assessoria de impressa da Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública) disse que está a disposição das autoridades policiais para fornecer as imagens necessárias.

O G20 conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro deste ano. Inicialmente, o G20 concentrava-se principalmente em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.

A Cúpula do G20 é a reunião entre os chefes de Estado ou de Governo dos países membros. O G20 é composto por 19 países (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia) e dois órgãos regionais: a União Africana e a União Europeia.

Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial. As reuniões dos Chefes de Estado acontecem nesta segunda (18) e terça (19) no Rio de Janeiro.

Carro da comitiva de ministro é roubado no Rio

