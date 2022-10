Rio Grande do Sul Carro do vice-presidente da Câmara de Vereadores de Gramado é alvo de vandalismo

Por Marcelo Warth | 24 de outubro de 2022

Espelhos, faróis e a lataria foram danificados Foto: Reprodução/Instagram Espelhos, faróis e a lataria foram danificados. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O carro do vereador de Gramado Professor Daniel (PT), vice-presidente da Câmara Municipal da cidade da Serra Gaúcha, foi alvo de vandalismo no fim de semana.

O político encontrou o veículo danificado quando saiu de um baile na Linha Nova, junto com a sua mulher, Joisse Weber. Espelhos e os faróis foram quebrados. Na lataria, os vândalos desenharam a sigla do PT. Eles ainda não foram identificados.

Nesta segunda-feira (24), a Câmara de Vereadores de Gramado divulgou uma nota repudiando o ato de vandalismo.

“A Câmara de Vereadores de Gramado repudia o ato de intolerância e violência política sofrido neste final de semana pelo vereador Professor Daniel, do Partido dos Trabalhadores (PT), e vice-presidente desta Casa Legislativa. O vereador saía de um baile de casais no interior de Gramado com sua esposa quando encontrou o seu automóvel com retrovisores e faróis quebrados e a lataria com arranhões desenhados com a sigla do seu partido. O Poder Legislativo de Gramado lamenta o ocorrido, reitera seu repúdio ao episódio e manifesta solidariedade ao Professor Daniel e sua esposa, Joisse Weber. Esperamos que os responsáveis sejam identificados e devidamente punidos, conforme prevê a lei. A divergência política deve manter-se apenas no campo das ideias, respeitando o espírito democrático e a tolerância, jamais com ataques inadmissíveis como estes”, afirmou a Casa Legislativa.

