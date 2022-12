Mundo Carta-bomba em embaixada ucraniana na Espanha deixa uma pessoa ferida

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Governo ucraniano reforça segurança em embaixadas no exterior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um funcionário da embaixada da Ucrânia em Madri, na Espanha, sofreu ferimentos leves após a explosão de uma carta-bomba endereçada ao embaixador, informou o ministro do Interior espanhol. O ataque levou as autoridades ucranianas a reforçarem a segurança em todos os escritórios diplomáticos.

Segurança do local, o funcionário começou a abrir a correspondência “e a explosão aconteceu”, disse o ministro do Exterior ucraniano, Dmytro Kuleva, afirmando que o ataque é “muito sério”. O funcionário recebeu os devidos cuidados médicos e “já retornou à embaixada”. Outros funcionários da embaixada não sofreram ferimentos, acrescentou o ministro.

“É um ataque a um escritório diplomático, que é protegido pela lei internacional”, enfatizou o ministro ucraniano. Segundo ele, a polícia espanhola está investigando o caso. “Eu ordenei que todos os escritórios diplomáticos aumentassem a segurança. Nós vamos proteger todos os ucranianos não só na Ucrânia, mas também no exterior”, disse Kuleya.

O caso aconteceu por volta das 13h, disseram à AFP fontes policiais. Após a explosão, a polícia montou um cordão de segurança em volta da embaixada, localizada num bairro residencial da capital. Um carro da polícia bloqueou o acesso à rua e diversos agentes da polícia e bombeiros vigiam a região, segundo jornalistas da AFP que estiveram no local.

Em comunicado, o ministro dos Assuntos Exteriores espanhol, José Manuel Albares, afirmou ter contactado o seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, bem como o embaixador ucraniano na Espanha, Serhii Pohoreltsev, para se informar sobre o estado de saúde do trabalhador ferido e transmitir o seu “apoio e solidariedade” após o ataque.

“Quem quer que esteja por trás desta explosão não conseguirá assustar os diplomatas ucranianos ou interromper seus esforços diários para fortalecer a Ucrânia e conter a agressão russa”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, à Associated Press.

Segurança reforçada

Após a explosão da carta-bomba, a Ucrânia ordenou “reforçar a segurança” de todas as suas embaixadas. “O ministro Dmytro Kuleba ordenou o reforço da segurança de todas as embaixadas ucranianas. Ele também pediu às autoridades espanholas que investiguem urgentemente este ataque”, disse Nikolenko, no Twitter.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, o governo espanhol de Pedro Sánchez enviou ajuda a Kiev, especialmente militar, ou mais recentemente enviando geradores de eletricidade para lidar com os ataques russos contra as infraestruturas energéticas ucranianas. Sánchez viajou à capital ucraniana em abril para expressar sua solidariedade ao governo do presidente Volodymyr Zelensky.

