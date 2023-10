Colunistas Carta de apoio a Milei na Argentina tem apoio de oito deputados gaúchos

Por Flavio Pereira | 21 de outubro de 2023

Documento denuncia interferência do governo brasileiro para prejudicar Javier Milei na eleição da Argentina. (Foto: Reprodução de vídeo)

Oito deputados gaúchos assinam a carta pública de apoio ao candidato Milei, que concorre à Casa Rosada pela coalizão “La Libertad Avanza” nas eleições da Argentina. O documento será entregue pessoalmente a Milei pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Rodrigo Valadares que irão em “missão oficial” para a Argentina, atuando como observadores do Poder Legislativo brasileiro nas eleições. No documento, os deputados, de oposição ao governo Lula, dizem repudiar a “tentativa de interferência” do governo petista na disputa eleitoral argentina por meio da “inclusão forçada” do país no BRICS (bloco econômico originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). No documento, os deputados criticam ainda a interferência de Lula na eleição, ao liberar um acordo de R$ 600 milhões, mais um empréstimo de US$ 1 bilhão concedido ao governo argentino. Na carta, os deputados destacam que Milei tem representado para os argentinos e para o mundo o “enfrentamento às ameaças e ataques dos seus adversários políticos”, e que a vitória do candidato significaria uma “esperança de mudança e renovação para o povo argentino e para América Latina”. Oito deputados gaúchos assinam o documento: Bibo Nunes, Giovani Cherini, Sanderson e Marcelo Moraes, do PL. Zucco, do Republicanos, Marcel Van Hattem, do Novo, Luiz Carlos Busato, do União Brasil, e Maurício Marcon, do Podemos.

Apoio de Jair Bolsonaro

Milei também já recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe do Executivo brasileiro disse que irá à posse do colega, caso ele vença as eleições na Argentina.

Marco temporal: bancada ruralista diz que veto de Lula será derrubado

Em nota divulgada após o anúncio do Planalto, da decisão de vetar a tese do marco temporal do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) informa que vetos de Lula no projeto de lei do marco temporal “serão objeto de derrubada”. A bancada ruralista no Congresso é constituída por 303 deputados federais e 50 senadores em exercício, ou seja, tem contingente para aprovar ou derrubar a maioria dos projetos das duas Casas do Legislativo e só esbarra na emenda constitucional, que precisa de 308 votos na Câmara e de 49 no Senado.

Tarso Genro é sócio honorário da Associação dos Delegados de Polícia

A ASDEP (Associação dos Delegados de Polícia) prestou uma justa homenagem a Tarso Genro, concedendo ao ex-governador o título de sócio honorário, como gratidão pela politica de valorização da carreira policial. Em seu governo, Tarso garantiu aumento superior a 170% para segurança pública: “O governador Tarso Genro é unanimidade entre os que trabalham na segurança pública. É unanimidade entre os delegados, mesmo entre os de matizes políticas distintas e que não externam. Mesmo esses são gratos. Hoje, não sabemos nem quando nem se haverá diálogo e valorização digna. Naquela época, Tarso prometeu que seriamos a polícia mais bem paga do país e assim o fez. Infelizmente, os governos que o sucederam não entenderam da mesma forma,” salientou o presidente da ASDEP, delegado Guilherme Wondracek.

Falta a homenagem a Sartori

A decisão do governador Tarso Genro, que governou o estado entre janeiro de 2011 e janeiro de 2015, previa um reajuste escalonado que ia além do seu período de gestão, com vigência até 2018. Com isso, seu sucessor, José Ivo Sartori, herdou o compromisso de continuar pagando o reajuste. Ao invés de judicializar a questão, Sartori honrou todos os compromissos assumidos pelo governo anterior. Por esta razão, uma corrente expressiva de delegados de polícia associados da ASDEP entende que a entidade precisará prestar idêntica homenagem a José Ivo Sartori, concedendo-lhe o titulo de sócio honorário.

Casa Civil – Demissão de Servidores da Abin

Esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da República a seguinte nota:

“Nota – Demissão de servidores da Abin. A Casa Civil da Presidência da República informa que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, na noite desta sexta-feira (20), a demissão dos servidores Eduardo Izycki e Rodrigo Colli da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A decisão foi tomada após constatada a participação, na condição de sócios representantes da empresa ICCIBER/CERBERO, de pregão aberto pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro (pregão nº 18/2018-UASG 160076).

O pregão tinha por objeto a aquisição de solução de exploração cibernética e web intelligence capaz de realizar coleta de dados e diversas fontes da internet.

Ao assim procederem, os servidores incorreram nas seguintes infrações administrativas:

1. Violação de proibição contida expressamente em lei – atuação em gerência e administração de sociedade empresária – Art. 117, inciso X, da Lei 8112/90;

2. Improbidade Administrativa por violação de dever mediante conduta tipificada em lei como conflito de interesse – Conforme artigo 132, inc. IV da Lei nº 8.112/1990, c/c Arts. 4º e 5º, incisos III, IV e V, e 12, todos da Lei nº 12.813/2013, e artigo 11 da Lei 8.429/92.

3. Violação do regime de dedicação exclusiva a que se submetem todos os ocupantes do cargo de Oficial de Inteligência da ABIN – Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008 (art. 2º, I, “a”, c/c art. 6º, § 1º).”

