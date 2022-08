Esporte Cartão de beisebol mais caro da história é vendido por US$ 12,6 milhões nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Valor é quase o dobro do recorde anterior, quando um raro cartão de Honus Wagner foi vendido por US$ 6,6 milhões em 2021. Foto: Heritage Auctions/Divulgação Valor é quase o dobro do recorde anterior, quando um raro cartão de Honus Wagner foi vendido por US$ 6,6 milhões em 2021. (Heritage Auctions/Divulgação) Foto: Heritage Auctions/Divulgação

Um cartão de baseball do Mickey Mantle de 1952 foi vendido por US$ 12.600.000 neste domingo (28), de acordo com um comunicado da Heritage Auctions. A venda torna o cartão o colecionável esportivo mais valioso do mundo, de acordo com a casa de leilões.

O preço quase dobrou o recorde anterior, de outro cartão de baseball, quando um raro Honus Wagner foi vendido por US$ 6,6 milhões em 2021. O valor também bateu o recorde de qualquer item colecionável esportivo, ultrapassando a venda de US$ 9,3 milhões da famosa camisa “Mão de Deus” de Diego Maradona.

O cartão de Mickey Mantle é especialmente valioso porque está muito bem preservado. Ele foi classificado como “Mint + 9,5” pela Sportscard Guaranty Corporation, de acordo com a Heritage Auctions. Mantle passou 17 anos jogando pelo New York Yankees e foi introduzido no Hall da Fama do Baseball em 1974. O cartão é de sua temporada de estreia e foi produzido pelo gigante do setor Topps.

Oito dígitos

Para a casa de leilões, a venda representa a crescente atração por colecionáveis ​​esportivos. “Um resultado de leilão de oito dígitos no mercado esportivo era coisa de fantasia há apenas uma década”, disse Chris Ivy, diretor de leilões esportivos da Heritage, no comunicado.

“Sempre soubemos que este cartão quebraria recordes e expectativas. Mas isso não torna menos emocionante fazer parte de um leilão durante o qual um único item ultrapassa o limite de oito dígitos pela primeira vez. É uma conquista extraordinária para nossa maravilhosa equipe de especialistas em esportes da Heritage Auctions”, afirma Ivy.

Um milagre

Anthony Giordano comprou o cartão de Mantle por um preço recorde em 1991: US$ 50.000. Ele o manteve escondido por três décadas antes de trazê-lo para a Heritage Auctions, de acordo com o comunicado.

“Ele possui as melhores qualidades que qualquer Topps 1952 pode possuir: centralização perfeita, registro e quatro cantos afiados”, avalia Ivy no comunicado. “Que este cartão do Mantle tenha permanecido nesta condição por 70 anos é um verdadeiro milagre”.

