Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

A tecnologia nos pagamentos vem se democratizando e ganhando relevância entre os brasileiros. (Foto: Freepik)

A tecnologia nos pagamentos vem se democratizando e ganhando relevância entre os brasileiros. Um estudo encomendado pelo Buscapé, um dos principais comparadores de preços do País, mostrou que o cartão de crédito ainda é o meio preferencial nas compras em geral (51%), mas o Pix aparece em segundo lugar (38%) na categoria compras online e, em terceiro lugar (25%) quando se tratam de compras físicas. Além disso, o Pix é percebido como mais seguro (29%) pela maior parte dos entrevistados.

Segundo a pesquisa, que entrevistou mais de 1.500 brasileiros, a decisão entre os diversos meios de pagamento é tomada com base na facilidade (27%), segurança (18%), desconto à vista (16%), cashback (12%), parcelamento (10%), taxas (9%) e juros (8%).

Para Francisco Donato, superintendente executivo da Mosaico no Banco Pan, empresa dona do Buscapé, estes números mostram a crescente preferência do consumidor brasileiro por meios de pagamento que proporcionam facilidades e vantagens.

“Hoje o consumidor busca mais do que apenas um método de pagamento, a população procura por meios mais completos e que ofereçam uma transação segura e também vantagens. O cashback é um bom exemplo de como o cliente pode realizar uma compra e obter um retorno palpável, que pode ser utilizado, inclusive, na aquisição de outro item”, diz ele.

Por fim, a segurança é um fator que aparece com frequência entre os respondentes, e 83% acreditam que os pagamentos digitais são seguros ou muito seguros.

A pesquisa foi realizada por meio da QuestionPro, entre os dias 25 e 26 de março, e contou com 1.515 participantes de diferentes regiões do País.

Recurso do Pix

Em outra frente, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o Banco Central começaram a debater na última semana melhorias para o Mecanismo Especial de Devolução (MED), um recurso do Pix criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, o que aumenta as possibilidades de reaver recursos em transações feitas pela ferramenta de pagamento instantâneo. Batizado de MED 2.0, o projeto foi proposto pela Federação, e seu desenvolvimento ocorrerá no decorrer de 2024 e 2025 e implantado em 2026.

Com o MED, quando o cliente é vítima de fraude, golpe ou crime, ele pode reclamar em sua instituição nos canais de atendimento em até 80 dias da data da realização do Pix. Ao efetuar a reclamação, os recursos são bloqueados na conta do recebedor para análise detalhada do caso e, se for considerado procedente, os recursos são devolvidos à vítima. Entretanto, esta devolução depende de disponibilidade de fundos na conta do fraudador.

No fluxo atual, a notificação de infração associada à devolução permite o bloqueio de valores apenas na 1ª conta recebedora do recurso, ou seja, na 1ª camada a qual o dinheiro foi enviado. A Febraban propôs ao Banco Central para que o fluxo atual permita o bloqueio de valores até outras camadas de triangulação do recurso, o que foi aceito pelo regulador. O objetivo é reduzir a prática das diferentes modalidades de fraudes e golpes utilizando o Pix como meio.

“Já observamos que os criminosos espalham o dinheiro proveniente de golpes e crimes em várias contas de forma muito rápida e, por isso, é importante aprimorar o sistema para que ele atinja mais camadas. A Febraban acredita que o MED 2.0 será um grande avanço para a prevenção e combate a golpes e fraudes e possibilitará também maior êxito no bloqueio e recuperação de valores”, avalia Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Faria também orienta que o cliente, ao notar que caiu em um golpe, procure imediatamente seu banco para que o mecanismo do MED seja acionado, e a chance de recuperação dos valores seja maior. “Entendemos que o MED deverá estar em constante evolução para estarmos sempre a frente dos criminosos”, acrescenta. As informações são do portal de notícias Terra e da Febraban.

